Son dönemin parlayan şarkıcılarından biri olan Melike Şahin merak konusu oldu. Peki, Melike Şahin hasta mı? Melike Şahin sedef hastası mı? İşte detaylar...

Melike Şahin bir süre Baba Zula grubunda vokalistlik ve söz yazarlığı yapmasıyla tanındı. Son dönemin parlayan şarkıcılarından biri olan Melike Şahin merak konusu oldu. Peki, Melike Şahin hasta mı? Melike Şahin sedef hastası mı? Detaylar haberimizde...

MELİKE ŞAHİN KİMDİR?

Melike Şahin 18 Nisan 1989 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Aslen Sivas Divriğili olan ve çocukluğundan itibaren müziğe büyük ilgi duyduğunu belirten Şahin, Beşiktaş Atatürk Anadolu Lisesi'nde okuduğu esnada Çağdaş Müzik Merkezi'nde Timur Selçuk'tan şan dersleri almıştır. 2012'de mezun olduğu Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji eğitiminin ardından 2017'ye kadar Baba Zula ile vokalist olarak çalıştı. Baba Zula'yla çalışmayı bırakmadan kısa bir süre önce "Melikşah ve Saz Arkadaşları" adı altında bir proje başlattı, bu ekip ile Beyoğlu'nda Kanto isimli meyhanede arabesk temalı bir repertuvar ile bir süre konserler verdi.

2017 yılında Fransız yönetmen Tony Gatlif'in Djam isimli filminde seslendirdiği üç şarkı ile yer aldı ve aynı yıl filmin dünya prömiyeri öncesinde Cannes Film Festivali'nde bir konser verdi.

2017'de ilk teklileri Bi'fırlatsam ve Deli Kan ile solo kariyerine başladı. İlk solo albümü Merhem, Şubat 2021'de yayımlandı. Albümün ilk teklisi, Ocak 2021'de yayımlanan "Uykumun Boynunu Bükme" oldu.

MELİKE ŞAHİN HASTA MI?

Melike Şahin Nişantaşı'ndaki bir kozmetik mağaza çıkışında objektiflere yakalandı. Şahin bacaklarındaki dikkat çeken yaralarla ilgili ise "Arkadaşlar ben sedef hastasıyım, iyiyim" açıklamasında bulundu.