Melike Şahin Bursa konseri neden iptal edildi?

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MELİKE ŞAHİN BURSA KONSERİ NEDEN İPTAL EDİLDİ?

Son aldığı ödülü kadınlara ve LGBT-İ'lere ithaf ettiği için tepki çeken şarkıcı Melike Şahin'in Bursa'da vereceği konser iptal edildi. Belediye tarafından yapılan açıklamada ise sadece "22 Temmuz'daki Melike Şahin konseri iptal edilmişti" ifadelerine yer verildi.

Törendeki sözlerinden dolayı tepki çeken şarkıcının Bursa'da vereceği konser iptal edildi. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "61. Uluslararası Bursa Festivali kapsamındaki 22 Temmuz'daki Melike Şahin konseri iptal edilmiştir. Kamuoyuna duyurulur" ifadelerine yer verildi.

Melike Şahin ise konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

ÖDÜL TÖRENİNDE NE DEMİŞTİ?

Başarılı şarkıcı, ödül alırken yaptığı teşekkür konuşmasında "Bütün kız kardeşlerim, bütün lubunyalar… İncinmiş her yerimizi şefkatle sarmalayacak güce sahibiz bunu biliyorum. Ödülümü, hak ettiğimiz dik gülüşlere ve ödediğimiz bedellere adıyorum" demişti.