Melike Öcalan kimdir? Melike Öcalan hayatı ve biyografisi! Melike Öcalan kaç yaşında, nereli?

İSTANBUL (Haberler.com) - Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Melike Öcalan merak konusu oldu. İşte Melike Öcalan hakkında merak edilen Melike Öcalankimdir, Melike Öcalan hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

MELİKE ÖCALAN KİMDİR?

Doğum tarihi: 19 Kasım 1979

42 yaşında

İstanbul

19 Kasım 1979 tarihinde İstanbul'da doğdu. Yurdaer Doğulu Sanat Merkezi'nde 3 yaşında başladığı bale eğitimine devam ettiği sırada gelen teklifler üzerine ilk reklamı olan Evin yağı reklamını çekti. Rama'nın reklamında, içlerinde Danimarkalı ve Hollandalı olmak üzere 375 kız arasından seçildi ve 4 yıl boyunca Rama reklamlarında oynadı. Sonrasında 100'e yakın başrol reklam filmlerinde rol aldı. İlk sunuculuğunu ise 12 yaşındayken çocuk defilelerinde yapmaya başladı. İpek'in Doğum Günü, Necip Fazıl Kısakürek'in Hayatı, Sağlık Bakanlığı Temiz Eller Kampanyası kısa filmi gibi birçok TRT yapımında rol aldı. Henüz 17 yaşındayken kendi hazırladığı programları sunmaya başladı ve uzun soluklu, çok başarılı televizyon programlarına imza attı. Akademi Kenter'den mezun olduktan sonra çok arzu ettiği tiyatro sahnelerine de adım attı. 1996 yılında Sanem Çelik ile beraber Luna reklamında oynamıştır.

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