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Melike Güner kimdir? Melike Güner hayatı ve biyografisi! Melike Güner kaç yaşında, nereli?

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Melike Güner kimdir? Melike Güner hayatı ve biyografisi! Melike Güner kaç yaşında, nereli?

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Melike Güner, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Melike Güner hakkında merak edilenler. Melike Güner hayatı ve biyografisi. Melike Güner kimdir?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Melike Güner merak konusu oldu. İşte Melike Güner hakkında merak edilen Melike Güner kimdir, Melike Güner hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

MELİKE GÜNER KİMDİR?

Doğum tarihi: 2 Haziran 1979

(43 yaşında)

İstanbul, Türkiye

Eşi: Ali Haydar Bozkurt

Boy: 1,65 m

Melike Güner, Türk dizi sinema ve tiyatro oyuncusudur. 2002 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünden mezun oldu. İlk başrolünü oynadığı uzun metrajlı filmi ise 2011 yılı dram ve romantik türündeki İncir Reçeli'dir. 14 Şubat 2011'de final yapan Doktorlar dizisinde oynamıştır

Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Melike Güner Gündem Magazin Haberler

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