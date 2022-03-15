Melik Yiğitel kimdir? Melik Yiğitel aslen nereli, nerede doğdu, kaç yaşında, mesleği ne? Melik Yiğitel hayatı ve biyografisi!

Melik Yiğitel nereli? Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatler çeken Melik Yiğitel hakkında araştırmalar yapılıyor. Melik Yiğitel kimdir? Melik Yiğitel nerelidir? Melik Yiğitel kaç yaşında, aslen nereli? Melik Yiğitel hayatı ve biyografisi! İşte detaylar...

MELİK YİĞİTEL KİMDİR?

Melik Yiğitel'in aslen Diyarbakırlı olduğu belirtilmektedir. Yiğitel, 48 yaşındadır.

Yiğitel Türk basınında başarılı gazeteciler arasında yer almaktadır. Melik Yiğitel Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo-Televizyon- Sinema bölümünden 1995 yılında mezun olmuştur. Başarılı gazeteci kimliğiyle kısa sürede HBB Televizyonu ile Kanal D'de çalışma fırsatı bulan Yiğitel, daha sonra buralarda muhabir olarak çalışmış, ve daha sonra 2002 yılından 2007 yılına dek Türkiye'nin en çok izlenen kanallarından biri olan Show TV'de haber müdürlüğü görevini yapmıştır.

Bugüne kadar Düşünce Kulübü, Son Baskı, Yeni Türkiye ve Siyaset 24 isimli siyasi tartışma programlarını hazırlayıp sunmuştur. Türk medya Ankara Temsilciliği yapmaktadır.

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