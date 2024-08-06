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Meliha Diken kimdir, kaç yaşında? Meliha Diken boyu kaç, hangi mevkide oynuyor?

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Milli voleybolcu Meliha Diken kimdir, kaç yaşında ve boyu kaç soruları merak ediliyor. Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden Meliha Diken hangi mevkide oynuyor ve Meliha Diken boyu kaç sorularına yanıt aranıyor. Peki, Meliha Diken kimdir?

Meliha Diken kimdir? Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda ülkemizi temsil eden Meliha Diken boyu kaç ve hangi mevkide oynuyor sorularına yanıt aranıyor. Meliha Diken kaç yaşında ve kimdir merak ediliyor. Meliha Diken kimdir, boyu kaç, hangi mevkide oynuyor? Detaylar haberimizdedir…

MELİHA DİKEN KİMDİR?

17 Eylül 1993 tarihinde Bosna-Hersek'te doğdu. Spor geçmişi olan bir aileden gelmektedir. Babası basketbolcuydu. Kendisi de babasını örnek alarak spora başlamak istediği ilk yıllarında basketbolcu olmayı istedi. Yaşadığı yerde kızlar için basketbol okulu olmadığı için voleybolda oynamaya karar verdi.

Türkiye kadın millî voleybol takımı ve Sultanlar Ligi profesyonel takımlarından Fenerbahçe'de smaçör olarak oynayan Bosna-Hersek asıllı Türk millî profesyonel voleybolcu. Daha öncesinde; OK Kula Gradacac, İlbank, Eczacıbaşı ve VakıfBank kulüplerinde forma giydi.

Meliha İsmailoğlu, 23 Temmuz 2022'de fitness antrenörlüğü yapan Görkem Diken ile evlendi. Geçmişte Eczacıbaşı ve Fenerbahçe'nin genç takımlarında forma giymiş 2003 doğumlu smaçör Merima Smajlovic ile kardeştir.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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