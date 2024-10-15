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Melih Ünlüer kimdir? AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Melih Ünlüer kaç yaşında ve nereli?

Melih Ünlüer kimdir? AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Melih Ünlüer kaç yaşında ve nereli?
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Kırşehir'de AK Parti Keskin Gençlik Kolları Başkanı Melih Ünlüer kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Melih Ünlüer, konserde eşini uyaran Fatma Banu Çoban isimli genç kadını darp etmesinin ardından Melih Ünlüer'in biyografisi araştırılıyor. Peki, Melih Ünlüer kaç yaşında ve kimdir?

Melih Ünlüer kimdir? Kırşehir'de AK Parti Keskin Gençlik Kolları Başkanı Melih Ünlüer'in hayatı ve biyografisi araştırılıyor. Melih Ünlüer kimdir? Detaylar haberimizdedir…

MELİH ÜNLÜER KİMDİR?

Melih Ünlüer'in, Kırşehir'in Keskin ilçesinde AK Parti Gençlik Kolları Başkanı olarak görev yaptığı biliniyor. Kırşehir'de düzenlenen Sefo konserinde yaşanan olaylar nedeniyle ismi gündeme geldi. Olaylar, ulusal basında geniş yankı buldu ve Ünlüer'in bir kadına şiddet uyguladığı iddiaları tartışma konusu oldu.

İddialara göre, Ünlüer, konserde eşine yönelik bir uyarıda bulunan Fatma Banu Çoban adlı kadına yumruk attı. Çoban, aldığı darbe sonucunda burnunun kırıldığını belirterek, Ünlüer ve eşinden şikayetçi olacağını açıkladı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Melih Ünlüer kimdir? AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Melih Ünlüer kaç yaşında ve nereli?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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