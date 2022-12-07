Twitch yayıncısı Melih Kalkan hayatını kaybetti. Vefat haberini Twitter üzerinden Cantuğ "Unlost" Özsoy paylaştı. Bunun ardından vatandaşlar, Melih Kalkan kimdir, kaç yaşında neden vefat etti? Yayıncı Melih Kalkan öldü mü, hastalığı neydi? Melih Kalkan nereli, mesleği ne, doğum tarihi kaç? araştırması yapıyor. İşte detaylar...

Melih Kalkan kaç yaşında vefat etti? gündemin başlıkları arasında yer alıyor. Yıllardır hastalığıyla mücadele eden 14 yaşındaki yetenekli Twitch yayıncısı Melih Kalkan'ın 7 Aralık Çarşamba günü hayatını kaybettiği bildirildi. Melih Kalkan kimdir? Melih Kalkan kaç yaşında öldü? Melih Kalkan neden öldü? Melih Kalkan hastalığı neydi? Melih Kalkan'ın hastalığının adı nedir? İşte bilgiler...

MELİH KALKAN ÖLDÜ MÜ, NEDEN ÖLDÜ?

Hastalığı ile yaşam mücadelesi veren Jrlost lakaplı Melih Kalkan'ın 7 Aralık Çarşamba günü hayatını kaybettiği bildirildi. Acı haberi ilk olarak Melih Kalkan'ı yayınlarına konuk ederek Türkiye'ye tanıttığı Cantuğ "Unlost" Özsoy verirken birçok yayıncı ve espor oyuncusundan Melih Kalkan'ın yakınlarına baş sağlığı mesajı verildi.

Sevilen Twitch yayıncısı Melih Kalkan'ın ölüm haberini sosyal medya hesaplarından paylaşan Cantuğ Özsoy, "Biricik kardeşimiz Melih ne yazık ki kistik fibrozis hastalığına yenik düştü, melek oldu." sözlerine yer verdi.

Melih Kalkan'ın cenazesinin 7 Aralık Çarşamba günü ikindi namazına müteakiben Bayrampaşa Merkez Camiinden kaldırılıp Topkapı Kozlu Mezarlığına defnedileceğini sevenlerine duyurdu.

MELİH KALKAN'IN HASTALIĞI NEDİR?

Yıllardır hastalıkla mücadele ettiği bilinen 14 yaşındaki Melih Kalkan, kistik fibrozis hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti.

MELİH KALKAN KİMDİR?

Melih Kalkan 14 yaşında Twitch yayıncısıdır. Unlost ile çektiği videolar çok beğeni toplamıştır. Genç yayıncı 7 Aralık 2022 Çarşamba günü vefat etti.