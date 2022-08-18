Melih Gökçek kaç yıl belediye başkanlığı yaptı? Melih Gökçek kaç sene belediye başkanlığı yaptı?

Türk siyasetçi, bürokrat, gazeteci, iş insanı ve medya patronu. 4. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek sosyal medya paylaşımları ile gündem olmaya devam ediyor. Peki, Melih Gökçek kaç yıl Ankara belediye başkanlığı yaptı? Melih Gökçek kaç sene belediye başkanlığı yaptı?

Melih Gökçek kaç yıl belediye başkanlığı yaptı? Türk siyasetçi, bürokrat, gazeteci, iş insanı ve medya patronu. 4. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek sosyal medya paylaşımları ile gündem olmaya devam ediyor. Peki, Melih Gökçek kaç yıl Ankara belediye başkanlığı yaptı? Melih Gökçek kaç sene belediye başkanlığı yaptı? İşte detaylar...

MELİH GÖKÇEK KAÇ YIL BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPTI?

23 Ekim 2017'de Twitter'da attığı tweet ile istifa edeceğini açıkladı ve 28 Ekim 2017'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın isteği nedeniyle Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan istifa etti. Melih Gökçek 23 yıl belediye başkanlığı yapmış idi.

MELİH GÖKÇEK KİMDİR?

İbrahim Melih Gökçek, 20 Ekim 1948, Ankara, eski milletvekili ve bürokrattır.

Aslen Şanlıurfa Halfetili olan Gökçek'in çocukluğu babasının mesleği dolayısıyla Gaziantep'te geçti. Aslen Şanlıurfa Halfetili olan babası avukat Ahmet Gökçek, Adalet Partisi Gaziantep il başkanı idi. İlk, orta ve lise öğrenimini Gaziantep'te tamamlayan Gökçek Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde öğrencilik hayatına başlayınca 1967 yılından itibaren Ankara'ya yerleşti.

Gazi Üniversitesi Gazetecilik Yüksek Okulunu bitiren Gökçek gazeteciliğe yerel Gaziantep Haber Gazetesinde başladı. Parlamento muhabirliği yapan Gökçek, askerlik görevine başlamadan önce Çalışma Bakanlığında özel kalem müdür yardımcılığı yaptı.

Yedek subaylığını Kıbrıs Güzelyurt'ta yapan Gökçek, askerlik dönüşü ticaret hayatına atıldı. 1984 yılında Anavatan Partisi'nden Keçiören belediye başkanlığına aday oldu ve seçildi. 1989 yılından itibaren Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu genel müdürlüğüne getirilen Gökçek, bu görevini 1991 yılı başlarına kadar sürdürdü.

Aile yaşamı

1975 yılında, 20 Ekim 1954 doğumlu aslen Düzce Akçakocalı olan Nevin Gökçek ile evlendi. Gazi Üniversitesi matematik öğretmenliği mezunu ve 27 yıl öğretmenlik yaptıktan sonra emekli olan Nevin Gökçek ile evliliğinden iki çocuğu oldu. 2013-2015 yılları arasında Ankaraspor'da profesyonel futbolculuk yapan, 4 Kasım 1976 doğumlu Ahmet Gökçek, Osmanlıspor'un başkanlığını yapmaktadır.12 Ekim 1983 Ankara doğumlu Osman Gökçek ise Beyaz TV'yi yönetmektedir. İlk ve orta okulu TED Ankara Koleji'nde okuyan Osman Gökçek lise öğrenimini Samanyolu Koleji'nde üniversiteyi ise Başkent Üniversitesi Uluslararası Ticaret Bölümü'nde tamamlamıştır.

Siyasi hayatı

25 Mart 1984 yerel seçimleri'nde Keçiören belediye başkanlığını kazandı. 1989 yerel seçimlerinde ikinci defa Keçiören belediye başkanlığı görevine aday oldu. Fakat seçimi kazanamadı. 1991 yılı hem siyasi hem bürokratik hayatında dönüm noktası yaşayan Gökçek, ANAP'tan istifa ederek Refah Partisi'ne geçti. 20 Ekim 1991 genel seçimlerinde Refah Partisi Ankara milletvekili olarak meclise girdi.

2 yıl 3 ay milletvekilliği yapan Gökçek, 1994 yılında milletvekilliği devam ederken Refah Partisi'nden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday oldu. 1994 Türkiye seçimlerinde 6.500 oy farkla büyükşehir belediye başkanlığını kazandı. Belediye başkanlığı görevindeyken "Periler Ülkesinde" adlı heykeli Altınpark'tan kaldırtırken sarfettiği "Böyle sanatın içine tükürürüm" sözü, tartışma yaratmıştır.

Refah Partisi'nin kapatılması üzerine Fazilet Partisi'ne geçen Gökçek, 1999 yılı belediye seçimlerinde ikinci kez Ankara büyükşehir belediye başkanlığına aday oldu, yapılan seçimlerde %33,7 oyla ve 30.000 oy farkıyla Ankara tarihinde iki kez üst üste seçilen ilk belediye başkanı oldu.

2004 yerel seçimlerinde üçüncü kez, 29 Mart 2009 yerel seçimleri seçimlerinde dördüncü kez, 30 Mart 2014 yerel seçimleri seçimlerinde 5. kez aynı göreve geldi ve Ankara tarihinde ilk kez beş dönem üst üste büyükşehir belediye başkanlığına seçilen kişi oldu. Ankara'da en uzun süre görev yapan belediye başkanıdır.

Başkanlık yaptığı dönemde büyükşehir belediyesi "Avrupa Şeref Bayrağı" (2001) ve "Avrupa Şeref Plaketi" (2003) ile ödüllendirilmiştir. 10 Ekim 2009 tarihinde Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi tarafından, kentsel, çevresel, sosyal, kültürel ve uluslararası ilişkilerde dünyada örnek teşkil edecek çalışmalar yapan kentler ve belediyelere verilen Avrupa Ödülü'nü parlamento başkanı Lluís Maria de Puig'den almıştır.

Mayıs 2010'da OICC Toplantısı'nda Belediye Projeleri alanında 4 ayrı kategoride verilen ödüllerin 3'ünü toplayan Ankara, "Kuzey Ankara Kentsel Dönüşüm Projesi" ile Kentsel ve Bölgesel Planlama Birinciliği'ni, "Göksu Park" ile Çevre Düzenlemesi Birinciliği'ni ve "Mogan Park" ile de Çevre, Koruma ve Sürdürülebilir Kalkınma İkinciliği'ni 54 ayrı ülkeden 170 temsilcinin arasında kazandı.