Melih Altınok kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Gazeteci Melih Altınok'un hayatı ve biyografisi!

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MELİH ALTINOK KİMDİR?

Melih Altınok (d. 16 Temmuz 1979, Eskişehir); Türk gazeteci, sunucu ve yazardır.

Melih Altınok doğum tarihi : 16 Temmuz 1979

Melih Altınok kaç yaşında : 43 yaşında

Melih Altınok nereli : Eskişehir

Melih Altınok mesleği ne : Gazeteci, Sunucu, Yazar

Melih Altınok, 1979'da Eskişehir'de doğdu. Ankara Üniversitesi'nin İletişim Fakültesi'nde Gazetecilik bölümünü bitirdi. Makale, uzun metrajlı film senaryosu ve tiyatro oyunu dalında ulusal ve uluslararası yarışmalarda ödüller kazandı. Birikim dergisi ve Radikal gazetesinde makaleleri yayınlanan Melih Altınok, köşe yazarlığına Gündem gazetesinde başladı. 2007-2009 yılları arasında BirGün gazetesi, 2009-2013 yıllarında ise Taraf gazetesinde görev yaptı. Taraf yöntemine ağır eleştiriler yönelterek bir grup yazar arkadaşıyla birlikte gazeteden istifa eden Altınok, 2013 yılındaTürkiye gazetesinin kadrosuna katıldı. 2015 yılının şubat ayından bu yana Sabah gazetesinde köşe yazarlığı yapıyor. Ayrıca Daily Sabah gazetesinde yazılarına devam ediyor. Gazetelerin yanı sıra televizyon ekranında da boy gösteren Melih Altınok, TGRT, Kanal A ve TV8'de haber programları yaptı. 24 TV'deki "Günün Manşeti" programının ardından 30 Mart 2015'te Show TV'de "Güne Merhaba" adlı programla izleyicilerin karşısına çıktı. Altınok halen Atv'de Pazartesi, Çarşamba ve Cuma geceleri yayınlanan "Son Durak" adlı programı hazırlayıp sunuyor.