Meli Bendeli kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Meli Bendeli'nin hayatı ve biyografisi! Meli Bendeli'nin gerçek ismi ne? Ahmet Melih Yılmaz kimd - Haberler

Meli Bendeli kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Meli Bendeli'nin hayatı ve biyografisi! Meli Bendeli'nin gerçek ismi ne? Ahmet Melih Yılmaz kimd
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Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Meli Bendeli geliyor. Peki, Meli Bendeli kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, mesleği ne? Meli Bendeli'nin hayatı, kariyeri ve biyografisine haberimizden ulaşabilirsiniz...
196Sekiz Youtube kanalı Armağan Çağlayan'ın konuğu bu hafta Meli Bendeli oldu. Bunun ardından Meli Bendeli kimdir, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, aslen nereli? merak edildi. İşte detaylar...
Meli Bendeli'nin gerçek ismi "Ahmet Melih Yılmaz" 'dır.
Ahmet Melih Yılmaz (d. 1989), Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusudur.
1989, Ankara doğumlu. Ankara Üniversitesi DTCF Tiyatro Bölümü mezunu. Deneyimli bir tiyatro oyuncusudur. Erdal Beşikçioğlu'nun yönettiği "Woyzeck Masalı" isimli tiyatro oyununda ki oyunculuk performansı ile çok sevildi.
Ahmet Melih Yılmaz, tiyatro çalışmaları yanı sıra 2010 yılından itibaren film ve dizilerde rol almaya başladı. 2015'te Hatırla Gönül dizisinde yer aldı, 2018'den itibaren Çukur dizisinde Timsah Celil karakterini canlandırmaya başladı ancak ilerleyen zamanlarda diziden ayrıldı. Günümüzde en son Show TV ekranlarında yayınlan ve 2021 yılında final yapan Cam Tavanlar dizisinde Şinasi rolündeydi. Aynı zamanda 19 Kasım 2021 tarihinde prömiyeri yapılan, Elvin Beşikçioğlu'nun yönettiği ve Erdal Beşikçioğlu'nun genel sanat yönetmenliğini yaptığı Tatbikat Sahnesi'nin oyunu Miriam Yasta'da başrol olarak oynamakta.
Ocak 2022'de trans olduğunu duyurdu.
Film
- 2021 : Sıradan Bir Gün : Tolga
- 2021 : Gölgelerin İçinde
- 2021 : Ali'nin Tabiatı : Musa
- 2021 : İçimdeki Kahraman : Kahraman
- 2020 : Yeniden Leyla
- 2020 : Orada : Volkan
- 2019 : Gölgeler İçinde : Ati
- 2018 : Yuva
- 2017 : Körfez : Cihan
- 2017 : Daha : Osman
- 2015 : Abluka
- 2015 : Hatırla Gönül
- 2010 : Felaket : Meriç
Dizi:
- 2021 : Cam Tavanlar : Şinasi
- 2021 : Ex Aşkım : Berke
- 2019-2020 : Çukur : Timsah Celil
- 2017 : Hayat Şarkısı : Cambaz