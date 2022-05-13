Meli Bendeli kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Meli Bendeli'nin hayatı ve biyografisi! Meli Bendeli'nin gerçek ismi ne? Ahmet Melih Yılmaz kimd - Haberler

196Sekiz Youtube kanalı Armağan Çağlayan'ın konuğu bu hafta Meli Bendeli oldu. Bunun ardından Meli Bendeli kimdir, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, aslen nereli? merak edildi. İşte detaylar...

MELİ BENDELİ GERÇEK İSMİ NEDİR?

Meli Bendeli'nin gerçek ismi "Ahmet Melih Yılmaz" 'dır.

MELİ BENDELİ (AHMET MELİH YILMAZ) KİMDİR?

Ahmet Melih Yılmaz (d. 1989), Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusudur.

1989, Ankara doğumlu. Ankara Üniversitesi DTCF Tiyatro Bölümü mezunu. Deneyimli bir tiyatro oyuncusudur. Erdal Beşikçioğlu'nun yönettiği "Woyzeck Masalı" isimli tiyatro oyununda ki oyunculuk performansı ile çok sevildi.

Ahmet Melih Yılmaz, tiyatro çalışmaları yanı sıra 2010 yılından itibaren film ve dizilerde rol almaya başladı. 2015'te Hatırla Gönül dizisinde yer aldı, 2018'den itibaren Çukur dizisinde Timsah Celil karakterini canlandırmaya başladı ancak ilerleyen zamanlarda diziden ayrıldı. Günümüzde en son Show TV ekranlarında yayınlan ve 2021 yılında final yapan Cam Tavanlar dizisinde Şinasi rolündeydi. Aynı zamanda 19 Kasım 2021 tarihinde prömiyeri yapılan, Elvin Beşikçioğlu'nun yönettiği ve Erdal Beşikçioğlu'nun genel sanat yönetmenliğini yaptığı Tatbikat Sahnesi'nin oyunu Miriam Yasta'da başrol olarak oynamakta.

Ocak 2022'de trans olduğunu duyurdu.

FİLMOGRAFİSİ

Film

2021 : Sıradan Bir Gün : Tolga

2021 : Gölgelerin İçinde

2021 : Ali'nin Tabiatı : Musa

2021 : İçimdeki Kahraman : Kahraman

2020 : Yeniden Leyla

2020 : Orada : Volkan

2019 : Gölgeler İçinde : Ati

2018 : Yuva

2017 : Körfez : Cihan

2017 : Daha : Osman

2015 : Abluka

2015 : Hatırla Gönül

2010 : Felaket : Meriç

Dizi:

2021 : Cam Tavanlar : Şinasi

2021 : Ex Aşkım : Berke

2019-2020 : Çukur : Timsah Celil

2017 : Hayat Şarkısı : Cambaz

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