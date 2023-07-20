Melek Mosso sevgilisi kimdir? Melek Mosso sevgilisi Serkan Sağdıç kaç yaşında, kim?

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MELEK MOSSO SEVGİLİSİ KİMDİR?

Sevgilisiyle tatile çıkan şarkıcı Melek Mosso, deniz kenarından verdiği pozları sosyal medya hesabından paylaştı. Ünlü şarkıcı yayınladığı karelere "Gittim, gördüm, sevdim" notunu düştü.

MELEK MOSSO SEVGİLİSİ SERKAN SAĞDIÇ KAÇ YAŞINDA?

Konser maratonuna ara veren şarkıcı Melek Mosso, sevgilisi Serkan Sağdıç'la tatile çıktı. Ünlü şarkıcısı sevgilisiyle sarmaş dolaş pozlarını Instagram hesabından yayınladı. Ekim ayında nikah masasına oturacağı Serkan Sağdıç ile aşk dolu pozlar veren ünlü şarkıcı, fotoğrafları Instagram hesabından paylaştı. Ünlü şarkıcı yayınladığı karelere "Gittim, gördüm, sevdim" notunu düştü.

Son günlerde kalçasına estetik yaptırdığı iddia edilen Melek Mosso'nun vücudundaki değişim ve ejderha dövmeleri takipçilerinin radarına takıldı. Ünlü şarkıcının paylaşımına beğeni ve yorum yağdı.