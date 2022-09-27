Geçtiğimiz aylarda konserlerinin iptal edilmesiyle gündeme gelen ünlü şarkıcı Melek Mosso, bu kez sahnede yaptığı hareketle gündeme geldi. Ünlü şarkıcının sahnede saçlarını kesmesinin ardından neden kestiği araştırılmaya başlandı. Peki, Melek Mosso saçını neden kesti? Melek Mosso sahnede neden saçını kesti? İşte detaylar...

Ünlü şarkıcı Melek Mosso geçtiğimiz aylarda konserlerinin iptal edilmesiyle gündeme gelmişti. Melek Mosso önceki gece sahnede saçlarını kesmesi sonrasında bir kez daha magazin gündeminde yerini aldı. Sahnede saçlarını kestiği anların yer aldığı video kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Peki, Melek Mosso saçını neden kesti? Melek Mosso sahnede neden saçını kesti? Detaylar haberimizde...

MELEK MOSSO SAÇINI NEDEN KESTİ?

İran'da 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin başörtüsünü düzgün takmadığı gerekçesiyle ahlak polisi tarafından öldürüldüğü iddiasıyla başlayan protestolar devam ediyor. Protestolarda şu ana kadar en az 41 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de yaralandı. İran'da Mahsa Amini'nin ölümünün ardından başlayan protestolara bir destek de ünlü şarkıcı Melek Mosso'dan geldi. Mosso, İranlı kadınlara destek olmak adına sahnede saçlarını kesti.