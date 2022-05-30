Melek Mosso ne yaptı? (VİDEO) Melek Mosso el hareketi! Melek Mosso neden sahneden indirildi? - Haberler

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Melek Mosso ne yaptı? (VİDEO) Melek Mosso el hareketi! Melek Mosso neden sahneden indirildi?

Haberler.com - Gündem
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2019 yılında konser verdiği sırada bacaklarını açarak orta parmak işareti yapan Melek Mosso, gelen tepkilere cevap vermişti. Mosso, kendisini eleştirenlere gösterdiği tavırla yine olay olmuştu. Peki, Melek Mosso ne yaptı? Melek Mosso el hareketi! Melek Mosso neden sahneden indirildi? Melek Mosso'yu neden istemediler?

Melek Mosso ne hareketi yaptı, neden istemediler merak ediliyor. 2019 yılında konser verdiği sırada bacaklarını açarak orta parmak işareti yapan Melek Mosso, gelen tepkilere cevap vermişti. Mosso, kendisini eleştirenlere gösterdiği tavırla yine olay olmuştu. Peki, Melek Mosso ne yaptı? Melek Mosso el hareketi! Melek Mosso neden sahneden indirildi? Melek Mosso'yu neden istemediler? İşte detaylar...

Konser verdiği sırada bacaklarını açarak orta parmak işareti yapan Melek Mosso, gelen tepkilere cevap verdi. Mosso, kendisini eleştirenlere gösterdiği tavırla yine olay oldu.

Şarkıcı Melek Mosso bir konserindebacaklarını açarak; "Açmak istiyorsanız açın, konuşmak istiyorsanız konuşun, kimsenin nasıl davranmanız gerektiğine, nasıl konuşmanız gerektiğini söylemesine, ne yapmanız gerektiğini söylemesine ihtiyacınız yok ihtiyacınız yok kızlar. Sizin kendi kanatlarınız var kimsenin kanatları altında durmanıza ihtiyacınız yok. aksini söyleyenlere." ifadelerini kullanması Twitter gündemine bomba gibi düştü.

Melek Mosso ne yaptı? (VİDEO) Melek Mosso el hareketi! Melek Mosso neden sahneden indirildi?

Yaptığı hareketle tepki toplayan Mossoya, eleştiri mesajları yağdı. Mosso kendisine gelen eleştirilere aynı üslupla cevap verdi.

Melek Mosso ne yaptı? (VİDEO) Melek Mosso el hareketi! Melek Mosso neden sahneden indirildi?

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