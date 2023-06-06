Melek Mosso ne dedi? Melek Mosso açıklaması nedir? soruları merak ediliyor. Dün akşam katıldığı ödül töreninde "En Güçlü Cover Şarkı" ödülünün sahibi olan Melek Mosso, yaptığı konuşmayla dikkat çekti. Melek Mosso ne dedi? Melek Mosso açıklaması nedir? gündeme geliyor. Peki, Melek Mosso ne dedi? Melek Mosso açıklaması nedir?

Melek Mosso ne dedi? Melek Mosso açıklaması nedir? gündeme geliyor. PowerTürk Müzik Ödülleri dün akşam yapılan törenle sahiplerini buldu. Ünlü isimlerin akın ettiği gecede güçlü sesi ve yorumuyla adından söz ettiren Melek Mosso açıklaması ile gündeme geliyor. Melek Mosso ne dedi? Melek Mosso açıklaması nedir? Detaylar haberimizdedir…

MELEK MOSSO NE DEDİ?

Dün akşam katıldığı ödül töreninde "En Güçlü Cover Şarkı" ödülünün sahibi olan Melek Mosso, yaptığı konuşmayla dikkat çekti. Öldürülen hemcinsleriyle ilgili konuşan Mosso, "Ben bu ödülü yüzyıllardır bu toplumda, dünyada ötekileştirilen kıyafetleri ile, kahkahasıyla kadın olmanın gerektirdiği her şeyle yargılanan, ittirilen, katledilen bütün kadınların ruhlarına armağan olarak alıyorum. Kimse beni susturamayacak, konuşmaya, üretmeye ve şarkı söylemeye devam edeceğim" dedi.

MELEK MOSSO AÇIKLAMASI NEDİR?

Aldığı ödülü katledilen bütün kadınların ruhlarına armağan ettiğini söyleyen Mosso, "Ben bu ödülü yüzyıllardır bu toplumda, dünyada ötekileştirilen kıyafetleri ile, kahkahasıyla kadın olmanın gerektirdiği her şeyle yargılanan, ittirilen, katledilen bütün kadınların ruhlarına armağan olarak alıyorum. Sesimiz hiçbir zaman kısılamayacak. Kimse beni susturamayacak, konuşmaya, üretmeye ve şarkı söylemeye devam edeceğim" dedi. Mosso'nun sözleri uzun süre alkışlandı.

Törenin ardından Instagram hesabından kendisine gelen destek mesajlarına cevap veren Melek Mosso, "Beni destekleyen herkese çok teşekkür ederim. Heyecandan kendimi tam ifade edemesem de beni bilen bilir. Bu ödülü başta Bergen olmak üzere bütün katledilen kız kardeşlerim için alıyorum. Katillerin iyi hal almadığı, hiçbir kadının ölüm korkusuyla yaşamadığı ve ötekileştirilmediği bir gelecek hepimizin olsun" ifadelerini kullandı.