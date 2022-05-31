Melek Mosso Mersin Konseri 2022 İPTAL Mİ? Melek Mosso Mersin Konseri ne zaman, saat kaçta? - Haberler

Melek Mosso Mersin Konseri hakkında son durum ve bilgiler merak ediliyor. Melek Mosso, 20. Mersin Uluslararası Müzik Festivali kapsamında konser verecek. Son günlerde valilik kararıyla iptal edilen Melek Mosso'nun konserleri haberlerinin ardından Mersinliler Melek Mosso Mersin Konseri son durumu hakkında Melek Mosso Mersin Konseri ne zaman, saat kaçta? Melek Mosso Mersin konseri iptal mi sorularına yanıt arıyor. İşte Melek Mosso Mersin Konseri detayları haberimizde...

MELEK MOSSO MERSİN KONSERİ

Melek Mosso, 20. Mersin Uluslararası Müzik Festivali kapsamında konser verecek. Festival komitesinden yapılan açıklamaya göre Mosso, 4 Haziran saat 20.00'de Mezitli Belediyesi Amfi Tiyatrosu'nda sahne alacak. Melek Mosso, konserde sevilen şarkılarını seslendirecek. Mersin'de 21 Mayıs-11 Haziran'da yapılacak 20. Uluslararası Müzik Festivali'nde 12 konser düzenlenecek.

MELEK MOSSO KİMDİR?

Melek Mosso, 1 Kasım 1988'de Kayseri'de doğdu. Müziğe yedi yaşında ilk bestesini yaparak başladı. Dokuz yaşında Denizli Belediye Konservatuvarı'nda bağlama ve Türk Halk Müziği dersleri almaya başladı. Daha sonra Güzel Sanatlar Lisesi'nde eğitimine devam etti. Lise döneminde yan flüt çalmaya başladı. Üniversite öğrenimini Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Bölümü'nde tamamladı. Öğrenim hayatı boyunca korist ve solistlik yaptı.

Eğitimini tamamladıktan sonra geldiği İstanbul'da Kadıköy - Beşiktaş hattında müzik yaparak tanınırlığını arttırdı. Ayrıca piyano, yan flüt, solfej ve armoni dersleri vererek, müzik eğitimi almak isteyen öğrencilerini konservatuvar sınavlarına hazırladı. Çeşitli Müzik Yarışmalarına katılarak ödüller kazandı. Müzisyen arkadaşları ile kurduğu Zbam The Band isimli grubu ile swing ve caz konseptli müzik yaparak çeşitli sahnelerde performans gösterdi.

Yıldız Tilbe'nin "Vursalar Ölemem" isimli şarkısını yeniden yorumladığı video 100 milyonun üzerinde izlenme sayısına ulaştı. No.1'in TV dizisi Çukur için yapılan "Hiç Işık Yok" isimli şarkısında No.1'e eşlik etti ve bu parça 100 milyonun üzerinde izlenme sayısına ulaştı. Ayrıca "Hiç Işık Yok" isimli parça No.1'in "Siyah Bayrak" albümünde yer aldı. 2018 yılında söz ve müziğini kendisinin yaptığı teklisi "Kedi" ile uzun süre radyoların çalma listelerinde yer aldı.

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