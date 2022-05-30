Melek Mosso Kocaeli konseri iptal mi? Melek Mosso Kocaeli konseri neden iptal edildi? - Haberler

Melek Mosso Kocaeli konseri iptal mi? Başarılı şarkıcı Melek Mosso'nun Isparta Gül Festivali'nde vereceği konseri ahlaki gerekçeler nedeniyle iptal edildi. Kararın ardından gündemden düşmeyen Mosso'nun yer aldığı bir konser daha valilik kararıyla iptal edildi. Peki, Melek Mosso Kocaeli konseri iptal mi? Melek Mosso Kocaeli konseri neden iptal edildi? İşte detaylar...

MELEK MOSSO KOCAELİ KONSERİ İPTAL Mİ?

Valilik kararıyla Isparta'daki konseri iptal edilen Melek Mosso'nun Kocaeli'nde Emircan İğrek ve Sagopa Kajmer gibi isimlerle birlikte sahne alacağı etkinlik, ormanda konaklama yasağı gerekçesiyle iptal edildi.

ETKİNLİK YASAKLANDI

Emircan İğrek, Sagopa Kajmer gibi sanatçıların da katılacağı FullFest etkinliği 'ormanda konaklama yasağı' gerekçesiyle yasaklandı. 3 gün sürmesi planlanan etkinliğin iptal olmasının ardından ünlü isimlerden bir açıklama gelmedi.

BAKANLIK FESTİVALİNDE KONSER VERECEK

Isparta'daki konseri ahlaki gerekçeler nedeniyle iptal edilen Melek Mosso, İstanbul'da Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın düzenlediği bir festivalde sahne alacak. Dün akşamki konserinde konu hakkında konuşan şarkıcı, "1 Haziran'da Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın düzenlemiş olduğu Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'ndeyim. Şişhane Meydan Açık Sahne'de görüşürüz canlarım" dedi.

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