Melek Mosso kimdir? Yaptığı coverlarla ünlenen Melek Mosso nereli, kaç yaşında? Melek Mosso'nun hayatı ve biyografisi - Haberler

Melek Mosso kimdir? sorusunun yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Yıldız Tilbe'nin "Vursalar Ölemem" ve Çukur dizisi için yapılan "Hiç Işık Yok" isimli şarkısında No.1'e eşlik eden Melek Mosso, son dönemde internette en çok merak edilen kişiler arasında yer almakta. Peki Melek Mosso kimdir? Melek Mosso kaç yaşında, nerelidir? Melek Mosso'nun hayatı ve biyografisi

MELEK MOSSO KİMDİR?

Ünlü şarkıcı Mosso, 11 Kasım 1988 tarihinde Kayseri'de dünyaya geldi. Üniversite eğitimini Adnan Menderes Üniversitesi Müzik Öğretmenliği bölümünde tamamlayan şarkıcının asıl soyismi 'Davarcı'dır. Melek Mosso ismi ise İtalyanca bir müzik terimi olan ve 'gittikçe hızlanarak' anlamına gelen 'Mosso' kelimesinden geliyor.

Müziğe yedi yaşında ilk bestesini yaparak başladı. Dokuz yaşında Denizli Belediye Konservatuvarı'nda bağlama ve Türk Halk Müziği dersleri almaya başladı. Daha sonra Güzel Sanatlar Lisesi'nde eğitimine devam etti. Lise döneminde yan flüt çalmaya başladı. Üniversite öğrenimini Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Bölümü'nde tamamladı. Öğrenim hayatı boyunca korist ve solistlik yaptı.

Eğitimini tamamladıktan sonra geldiği İstanbul'da Kadıköy - Beşiktaş hattında müzik yaparak tanınırlığını arttırdı. Ayrıca piyano, yan flüt, solfej ve armoni dersleri vererek, müzik eğitimi almak isteyen öğrencilerini konservatuvar sınavlarına hazırladı. Çeşitli Müzik Yarışmalarına katılarak ödüller kazandı. Müzisyen arkadaşları ile kurduğu Zbam The Band isimli grubu ile swing ve caz konseptli müzik yaparak çeşitli sahnelerde performans gösterdi.

Yıldız Tilbe'nin "Vursalar Ölemem" isimli şarkısını yeniden yorumladığı video 100 milyonun üzerinde izlenme sayısına ulaştı. No.1'in TV dizisi Çukur için yapılan "Hiç Işık Yok" isimli şarkısında No.1'e eşlik etti ve bu parça 100 milyonun üzerinde izlenme sayısına ulaştı. Ayrıca "Hiç Işık Yok" isimli parça No.1'in "Siyah Bayrak" albümünde yer aldı. 2018 yılında söz ve müziğini kendisinin yaptığı teklisi "Kedi" ile uzun süre radyoların çalma listelerinde yer aldı.

DİSKOGRAFİSİ

EP'leri

Melek Mosso (2020)

Single'ları

"Kedi" (2018)

"Gölgen Yeter" (2018)

"Keklik Gibi" (2019)

"Vursalar Ölemem" (2019)

"Sarıla Sarıla" (2019)

"Gönül Gözü" (2020)

"Unutan Kazanır" (2020)

"Cumartesi Türküsü" (2020)

"Yalan" (ft. Aras) (2020)

"Kurtuldun Dediler" (2020)

"Kızgınım" (2021)

"Ağlarsam" (2021)

"Sonrası Kalır" (2021)

"Gel Desem de Gelme" (Aras ile) (2021)

"Zülüf" (Haluk Levent ile) (2021)

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