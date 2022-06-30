Müzisyen Melek Mosso verdiği konserlerle gündeme geliyor. Başarılı besteci ve şarkıcı Melek Mosso kaç yaşında ve nereli olduğu sevenleri tarafından merak ediliyor. Melek Mosso kimdir, kaç yaşında ve Instagram hesabı nedir sorularının yanıtı aranıyor. Melek Mosso kimdir? Melek Mosso kaç yaşında ve nereli? Melek Mosso biyografisi! Detaylar haberimizdedir…

MELEK MOSSO KİMDİR?

Şarkıcı, Besteci ve Müzisyen Melek Mosso, 11 Kasım 1988'de Kayseri'de doğdu.

İtalyanca bir müzik terimi olan ve 'gittikçe hızlanarak' anlamına gelen 'Mosso' kelimesini sahne soyadı olarak kullanan şarkıcının gerçek soyadı Davarcı'dır.

Melek Mosso, 9 yaşında bağlama çalmaya başlayarak müziğe başlamıştır. Güzel Sanatlar Lisesi'nde öğrenimine devam eden Melek Mosso yan flütle şarkı söylemeye devam ediyor.

Üniversiteyi, Adnan Menderes Üniversitesi – Müzik Öğretmenliği bölümünde tamamladı.

Grundig Türkiye firmasının düzenlediği şarkı yarışmasında jüri özel ödülünü kazanmayı başardı ve Akustikhane stüdyolarında kayıt şansını elde etti. Akabinde Acun Ilıcalı'nın yapımcısı olduğu 'O Ses Türkiye' yarışmasına katıldı.

2018 yılında kendisine ait Youtube kanalında Yıldız Tilbe'ye ait 'Vursalar Ölemem' şarkısını coverladı ve bu parça yaklaşık 15 milyon kez dinlendi.

Fenomen dizi Çukur'un dizi müziği "Hiç Işık Yok" şarkısıyla da dikkatleri üzerine çeken Melek Mosso, şarkıları yorumlama şekli, farklı tarzı ve ses tonuyla dikkat çekiyor.

Melek Mosso'nun söylediği şarkılar;

• Vursalar Ölemem (cover)

• Arzular Arsız

• Bana yalan söylediler (cover)

• Umrumda Değil

• Dilek Taşı (cover)

• Gölgen Yeter

• Kedi

• Yalnız Gece (cover)

• Ben Varım (cover)