Melek Mosso kimdir, kaç yaşında? Melek Mosso nereli, hayatı ve biyografisi! Melek Mosso şarkıları neler?

Caz türünde eserler ortaya koyan sanatçı Melek Mosso, eğitim dönemi boyunca korist ve solistlik yaptı. Özellikle Yıldız Tilbe ve Çukur dizisi için hazırlanan şarkıları seslendirerek milyonlarca kişi tarafından dinlendi. Peki, Melek Mosso kimdir, kaç yaşında? Melek Mosso nereli? Melek Mosso hayatı ve biyografisi nedir? Melek Mosso şarkıları neler?

Bir firmanın düzenlediği şarkı yarışmasında jüri özel ödülünü kazanmayı başardı ve Akustikhane stüdyolarında kayıt şansını yakaladı. 'O Ses Türkiye' yarışmasına katıldı. 2018 yılında Youtube kanalında Yıldız Tilbe'ye ait 'Vursalar Ölemem' şarkısını coverladı ve bu parça yaklaşık 15 milyon kez dinlendi. Peki, Melek Mosso kimdir, kaç yaşında? Melek Mosso nereli? Melek Mosso hayatı ve biyografisi nedir? Melek Mosso şarkıları neler? İşte detaylar haberimizde...

MELEK MOSSO KİMDİR?

Ünlü şarkıcı Mosso, 11 Kasım 1988 tarihinde Kayseri'de dünyaya geldi. Müziğe yedi yaşında ilk bestesini yaparak başladı. Dokuz yaşında Denizli Belediye Konservatuvarı'nda bağlama ve Türk Halk Müziği dersleri aldı. Daha sonra Güzel Sanatlar Lisesi'nde eğitimine devam etti. Lise döneminde yan flüt çalmaya başladı. Üniversite eğitimini Adnan Menderes Üniversitesi Müzik Öğretmenliği bölümünde tamamlayan şarkıcının asıl soyismi 'Davarcı'dır. Melek Mosso ismi ise İtalyanca bir müzik terimi olan ve 'gittikçe hızlanarak' anlamına gelen 'Mosso' kelimesinden geliyor.

Eğitimini tamamladıktan sonra geldiği İstanbul'da Kadıköy - Beşiktaş vapur hattında müzik yaparak tanınırlığını arttırdı. Ayrıca piyano, yan flüt, solfej ve armoni dersleri verdi. Müzisyen arkadaşları ile kurduğu Zbam The Band isimli grubu ile swing ve caz konseptli müzik yaparak çeşitli sahnelerde performans gösterdi.

Bir firmanın düzenlediği şarkı yarışmasında jüri özel ödülünü kazanmayı başardı ve Akustikhane stüdyolarında kayıt şansını yakaladı. 'O Ses Türkiye' yarışmasına katıldı. 2018 yılında Youtube kanalında Yıldız Tilbe'ye ait 'Vursalar Ölemem' şarkısını coverladı ve bu parça yaklaşık 15 milyon kez dinlendi.

MELEK MOSSO ŞARKILARI

'Kedi' (2018)

'Gölgen Yeter' (2018)

'Keklik Gibi' (2019)

'Vursalar Ölemem' (2019)

'Sarıla Sarıla' (2019)

'Gönül Gözü' (2020)

'Unutan Kazanır' (2020)

'Cumartesi Türküsü' (2020)

'Yalan' (ft. Aras) (2020)

'Kurtuldun Dediler' (2020)

'Kızgınım' (2021)

'Ağlarsam' (2021)

'Sonrası Kalır' (2021)

'Gel Desem de Gelme' (Aras ile) (2021)

'Zülüf' (Haluk Levent ile) (2021)