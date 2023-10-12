Ünlü şarkıcı Melek Mosso'nun eşi Serkan Sağdıç hakkında merak edilenler gündeme geldi. Serkan Sağdıç'ın yaşı, nereli olduğu ve ne iş yaptığına dair bilgiler araştırılıyor. Peki, Melek Mosso eşi Serkan Sağdıç kimdir? Serkan Sağdıç kaç yaşında, nereli? Serkan Sağdıç ne iş yapıyor? Detaylar haberimizde...

Güçlü sesiyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Melek Mosso, 2 yıldır aşk yaşadığı Serkan Sağdıç ile dünyaevine girdi. Melek Mosso eşi Serkan Sağdıç hayatı araştırılan konular arasında yer alıyor. Melek Mosso ve Serkan Sağdıç'ın özel hayatı ve hikayeleri merak konusu oldu. Peki, Melek Mosso eşi Serkan Sağdıç kimdir? Serkan Sağdıç kaç yaşında, nereli? Serkan Sağdıç ne iş yapıyor? Detaylar haberimizde...

MELEK MOSSO EŞİ KİMDİR?

Geçtiğimiz günlerde aynı gün hem nişan hem de kına gecesi yapan Melek Mosso ve Serkan Sağdıç, dün akşam mutluluğa evet dedi. Mersin'de nikah törenine yapan çiftten Melek Moss straplez korse detaylı sade bir gelinlik, Sağdıç ise bej renginde bir damatlık tercih etti.