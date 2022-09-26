Melek Mosso çocukluk fotoğrafı! Melek Mosso estetikli mi?

Ünlülerin çocukluk ve gençlik yıllarına ait fotoğraflar, sosyal medyanın en çok ilgi gören paylaşımları arasında yer alıyor. Ünlü şarkıcı Melek Mosso, yıllar öncesine ait bir fotoğrafını paylaşarak hayranlarını şaşırtan son isim oldu. Ünlü şarkıcının paylaşımı sonrasında estetik iddiaları gündeme geldi. Peki, Melek Mosso estetikli mi? Melek Mosso çocukluk fotoğrafı! Detaylar haberimizde...

MELEK MOSSO ESTETİKLİ Mİ?

İlkokula gittiği döneme ait bir vesikalık fotoğrafını Instagram hesabında paylaşan Mosso, altına şu notu düştü: "Arkadaşlar umudunuzu kaybetmeyin! (Şaka bir yana artık bizler ana baba oluyoruz. Çocuk zorbalığı diye bir şey var ve çok gerçek. Ben buna yıllarca maruz kaldım. Çocuklarınıza farklılıkları sevmeyi, arkadaşlarına kötü davranmamayı ve sevmeyi öğretin. Öptüm)

"ESTETİK AMELİYAT YOK"

Paylaşımının ardından gelen "Estetik yaptırmış" yorumları üzerine notuna eklemeye yapan ünlü şarkıcı, "Düzeltme not: Estetik ameliyat yok, bazıları para var, çare var hödö hödö yazmış. Büyüdükçe düzeldi. O yüzden diyorum umudunuzu kaybetmeyin diye" ifadelerini kullandı.