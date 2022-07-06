Melek Mosso - Bu İş Bitmiş sözleri! 'Bu İş Bitmiş' şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler
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Melek Mosso'nun yeni şarkısı "Bu İş Bitmiş" Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa sürede binlerce izlenme ve beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Melek Mosso - Bu İş Bitmiş sözleri! 'Bu İş Bitmiş' şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler nelerdir?
Melek Mosso - Bu İş Bitmiş şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.
BU İŞ BİTMİŞ ŞARKI SÖZLERİ
Olur sandım, dikiş tutar sandım
Meğerse açıkmış yara
Kapatsaydım bu defteri kalırdı yarım
Benden son çaba
***
Belalı bakışlarındaki o hırsız
Çaldı yüreğimi ah apansız
Keşke en baştan sevseydin yalansız
***
Olan olmuş bu iş bitmiş
Aşk dediğimiz yalandan mı ibaretmiş
Yaşlı gözler elbette özler
Severken ayrı ama gönüller hep beraber
***
Olan olmuş bu iş bitmiş
Aşk dediğimiz yalandan mı ibaretmiş
Yaşlı gözler elbette özler
Severken ayrı ama gönüller hep beraber
***
Kapatsaydım bu defteri kalırdı yarım
Benden son çaba
***
Belalı bakışlarındaki o hırsız
Çaldı yüreğimi ah apansız
Keşke en baştan sevseydin yalansız
***
Olan olmuş bu iş bitmiş
Aşk dediğimiz yalandan mı ibaretmiş
Yaşlı gözler elbette özler
Severken ayrı ama gönüller hep beraber
***
Olan olmuş bu iş bitmiş
Aşk dediğimiz yalandan mı ibaretmiş
Yaşlı gözler elbette özler
Severken ayrı ama gönüller hep beraber
***
Olan olmuş bu iş bitmiş
Aşk dediğimiz yalandan mı ibaretmiş
Yaşlı gözler elbette özler
Severken ayrı ama gönüller hep beraber