Melek Mosso - Bu İş Bitmiş sözleri! 'Bu İş Bitmiş' şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler - Haberler

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Melek Mosso - Bu İş Bitmiş sözleri! 'Bu İş Bitmiş' şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler

Haberler.com - Gündem
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Melek Mosso - Bu İş Bitmiş sözleri! 'Bu İş Bitmiş' şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler

Melek Mosso'nun yeni şarkısı "Bu İş Bitmiş" Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa sürede binlerce izlenme ve beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Melek Mosso - Bu İş Bitmiş sözleri! 'Bu İş Bitmiş' şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler nelerdir?

Melek Mosso - Bu İş Bitmiş şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

BU İŞ BİTMİŞ ŞARKI SÖZLERİ

Olur sandım, dikiş tutar sandım

Meğerse açıkmış yara

Kapatsaydım bu defteri kalırdı yarım

Benden son çaba

***

Belalı bakışlarındaki o hırsız

Çaldı yüreğimi ah apansız

Keşke en baştan sevseydin yalansız

***

Olan olmuş bu iş bitmiş

Aşk dediğimiz yalandan mı ibaretmiş

Yaşlı gözler elbette özler

Severken ayrı ama gönüller hep beraber

***

Olan olmuş bu iş bitmiş

Aşk dediğimiz yalandan mı ibaretmiş

Yaşlı gözler elbette özler

Severken ayrı ama gönüller hep beraber

***

Kapatsaydım bu defteri kalırdı yarım

Benden son çaba

***

Belalı bakışlarındaki o hırsız

Çaldı yüreğimi ah apansız

Keşke en baştan sevseydin yalansız

***

Olan olmuş bu iş bitmiş

Aşk dediğimiz yalandan mı ibaretmiş

Yaşlı gözler elbette özler

Severken ayrı ama gönüller hep beraber

***

Olan olmuş bu iş bitmiş

Aşk dediğimiz yalandan mı ibaretmiş

Yaşlı gözler elbette özler

Severken ayrı ama gönüller hep beraber

***

Olan olmuş bu iş bitmiş

Aşk dediğimiz yalandan mı ibaretmiş

Yaşlı gözler elbette özler

Severken ayrı ama gönüller hep beraber

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Melek Mosso Gündem Haberler

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