Melek Baykal kimdir? Melek Baykal hayatı ve biyografisi! Melek Baykal kaç yaşında, nereli?

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Melek Baykal, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Melek Baykal hakkında merak edilenler. Melek Baykal hayatı ve biyografisi. Melek Baykal kimdir?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Melek Baykal merak konusu oldu. İşte Melek Baykal hakkında merak edilen Melek Baykal kimdir, Melek Baykal hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

MELEK BAYKAL KİMDİR?

Doğum tarihi: 7 Ağustos 1954

68 yaşında

İstanbul

İstanbul doğumlu olan ve henüz 17 yaşındayken tiyatroya başlayan Baykal, ilk oyununda 85 yaşında bir kadını canlandırarak takdir topladı. Ankara Devlet Konservatuvarı mezunudur. Uzun süre Ankara Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nde çalıştı. Ankara'da çekilen Ferhunde Hanımlar ile tanınmasının ardından gelen teklifleri değerlendirerek İstanbul'a yerleşti. Cennet Mahallesi'ndeki performansıyla beğeni topladı. Birçok televizyon dizilerinde rol almıştır. Melek Baykal ilk sinema filmi deneyimini Kaçma Birader adlı filmdeki "Rambo" rolüyle yaşamıştır. 2012-2015 yılları arasında Star TV'de kendi adını taşıyan kadın programını sundu. 2020 yılında Sahrap Soysal ile birlikte "Dudugiller" isimli YouTube kanalında içerik üretti.