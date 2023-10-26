Ünlü fenomen Melek Azad neden tutuklandı ve Melek Azad kimdir, TikTok hesabı nedir merak ediliyor. Şanlıurfa'da, JASAT ekiplerince aranan şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda kesinleşmiş hapis cezası bulunan 'Melek Azad' lakaplı Fatma Demir gözaltına alındı. Peki, Melek Azad neden tutuklandı? Fenomen Melek Azad TikTok hesabı nedir, kimdir?

Melek Azad neden tutuklandı ve fenomen Melek Azad TikTok hesabı nedir, kimdir sorularına yanıt aranıyor. 7 milyon takipçisi olan 'Melek Azad' lakaplı Fatma Demir neden gözaltına alındığı merak ediliyor. Melek Azad neden tutuklandı? Fenomen Melek Azad TikTok hesabı nedir, kimdir? Detaylar haberimizdedir…

MELEK AZAD NEDEN TUTUKLANDI?

Sosyal medya platformu TikTok'ta 7.3 milyon takipçisi olan "Melek Azad" lakaplı Fatma Demir, "kasten yaralama" suçundan 2 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle evinde gözaltına alındı. Demir, mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Demir, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Mahkeme, Demir'in tutuklanmasına karar verdi.

MELEK AZAD KİMDİR?

Fatma Demir, sosyal medyada milyonlarca takipçisi bulunan bir fenomen. Demir'i TikTok platformunda 7.3 milyon kişi takip ediyor.

MELEK AZAD TİKTOK HESABI NEDİR?

Melek Azad TikTok hesabı "melekazad" kullanıcı isme sahip olup 7 milyondan fazla takipçisi vardır.