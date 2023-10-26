Melek Azad kimdir? TikTok fenomeni Fatma Demir kaç yaşında, nereli?
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TikTok platformunda büyük bir popülerlik kazanan Melek Azad kimdir araştırılıyor. Melek Azad'ın yaşı, nereli olduğu ve nasıl bu kadar popüler olduklarına dair detaylar merak konusu oldu. Peki, Melek Azad kimdir? TikTok fenomeni Fatma Demir kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...
Melek Azad kimdir sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. TikTok fenomeni Melek Azad kaç yaşında ve nereli merak konusu oldu. Melek Azad adıyla tanınan Fatma Demir hakkında detaylar araştırılıyor. Peki, Melek Azad kimdir? TikTok fenomeni Fatma Demir kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde...
MELEK AZAD KİMDİR?
Fatma Demir, sosyal medyada milyonlarca takipçisi bulunan bir fenomen. Demir'i TikTok platformunda 7.3 milyon kişi takip ediyor.
MELEK AZAD NEDEN GÖZALTINA ALINDI?
Şanlıurfa'da Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince aranan şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 'Kasten yaralama' suçundan hakkında 2 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 'Melek Azad' lakaplı Fatma Demir, Batıkent Mahallesi'ndeki evinde yakalanarak gözaltına alındı.