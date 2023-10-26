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Melek Azad kimdir? TikTok fenomeni Fatma Demir kaç yaşında, nereli?

TikTok platformunda büyük bir popülerlik kazanan Melek Azad kimdir araştırılıyor. Melek Azad'ın yaşı, nereli olduğu ve nasıl bu kadar popüler olduklarına dair detaylar merak konusu oldu. Peki, Melek Azad kimdir? TikTok fenomeni Fatma Demir kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...