Sosyal medya platformu TikTok'ta 7.3 milyon takipçisi olan "Melek Azad" lakaplı Fatma Demir, "kasten yaralama" suçundan 2 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle evinde gözaltına alınmıştı. Peki, Melek Azad (Fatma Demir) tutuklandı mı? TikTok fenomeni Melek Azad tutuklu mu, neden tutuklandı? İşte detaylar…

Melek Azad (Fatma Demir) tutuklandı mı? TikTok fenomeni Melek Azad tutuklu mu, neden tutuklandı?

Şanlıurfa'da Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince aranan şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 'Kasten yaralama' suçundan hakkında 2 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 'Melek Azad' lakaplı Fatma Demir, Batıkent Mahallesi'ndeki evinde yakalanarak gözaltına alındı. Peki ama Melek Azad (Fatma Demir) tutuklandı mı? TikTok fenomeni Melek Azad tutuklu mu, neden tutuklandı? İşte detaylar…

MELEK AZAD (FATMA DEMİR) TUTUKLANDI MI?

'Melek Azad' lakaplı Fatma Demir, Batıkent Mahallesi'ndeki evinde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Demir, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Mahkeme, Demir'in tutuklanmasına karar verdi. Fatma Demir, sosyal medyada milyonlarca takipçisi bulunan bir fenomen. Demir'i TikTok platformunda 7.3 milyon kişi takip ediyor.

TİKTOK FENOMENİ MELEK AZAD TUTUKLU MU, NEDEN TUTUKLANDI?

Şanlıurfa ilinde, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından aranan kişilere yönelik düzenlenen operasyonlar sonucunda 'Kasten yaralama' suçundan hakkında 2 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 'Melek Azad' takma adıyla bilinen Fatma Demir, Batıkent Mahallesi'ndeki evinde yakalandı ve gözaltına alındı. Mahkeme, Demir'in tutuklanmasına karar verdi. Fatma Demir, sosyal medyada milyonlarca takipçisi olan bir internet ünlüsüdür. Demir, TikTok platformunda 7.3 milyon kişi tarafından izlenmektedir.