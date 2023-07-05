Meksikalı iş insanının lüks yatı Bodrum'a demirledi

MUĞLA'nın Bodrum ilçesine demirli, Meksikalı iş insanı Ricardo Salinas Pliego'ya (67) ait 'Lady Moura' isimli lüks yata 16 milyon lira değerinde 600 ton yakıt alındı.

Dünyanın en önemli turizm destinasyonlarından biri olan Bodrum'a lüks yatlar gelmeye devam ediyor. Bu kapsamda, Meksikalı milyarder Ricardo Salinas Pliego'ya ait 105 metre uzunluğundaki 210 milyon dolar değerindeki 'Lady Moura' isimli yat dün Bodrum'un Yalıkavak açıklarına geldi. İçerisinde Meksikalı milyarderin olduğu tahmin edilen yat bugün sabah saatlerinde Kumbahçe Gemi Yanaşma İskelesi'ne demirledi. Yaklaşık 10 saat boyunca gemiye yakıt ikmali yapıldı. Toplamda 18 tankere 600 ton yakıt takviyesi yapılırken, yakıtın toplam maliyetinin 16 milyon lira olduğu belirtildi. Yaklaşık 80 kişilik mürettebatı, tam donanımlı hastanesi, güvertesindeki gerçek kumsal sahili ve yaklaşık 20 metre uzunluğundaki yemek masasıyla dikkati çeken 'Lady Moura'nın daha önce George H.W. Bush ve eşi Barbara da dahil olmak üzere dünyanın pek çok ünlüsünü ağırladığı biliniyor. Moura, bir ana suit, VIP suit ve ilave 11 kabinden oluşan toplamda 13 kabinde 27 kişiye ev sahipliği yapabiliyor. Ayrıca lüks gemide bir helikopter pisti, sinema salonu, DJ odalı disko, spor salonu, çalışma salonu ve hem konuklar hem de mürettebat için sağlık merkezi bulunuyor.