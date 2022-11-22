Meksika - Polonya maçı kaç kaç, maç bitti mi? 22 Kasım Meksika - Polonya Dünya Kupası maçının gollerini kim attı? Tüm golleri izle! Maç sonucu!
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Meksika - Polonya Dünya Kupası maçı tüm hızıyla devam ediyor. Maçta 2. yarı oynanıyor. Maçta 0-0 eşitlik var. Maçı canlı takip etmek isteyen futbol severler, Meksika - Polonya maçı kaç kaç, maç bitti mi? 22 Kasım Meksika - Polonya Dünya Kupası 2022 maçının gollerini kim attı? araştırması yapıyor. Peki, Meksika - Polonya maçının skoru kaç kaç? Maç devam ediyor mu? İşte detaylar...
Meksika - Polonya Dünya Kupası maçı devam ederken maçta atılan goller merak edildi. Maç eşitlik devam ediyor. Peki, Meksika - Polonya maçı kaç kaç? Meksika - Polonya maçı bitti mi? 22 Kasım Meksika - Polonya maçının gollerini kim attı? Meksika - Polonya Dünya Kupası tüm golleri izle!
Meksika - Polonya, Dünya Kupası C grubu maçı 22 Kasım 2022 Salı günü saat 19:00 'da başlayacak.
Meksika - Polonya maçını TRT 1 ekranlarından seyredebilirsiniz.
Maçta 0-0 eşitlik var.
Maçta 0-0 beraberlik var, henüz gol olmadı. Gol atıldığında detayları yazacağız.
İLK YARI SONUCU : MEKSİKA 0 - 0 POLONYA
Maç, Doha'da, Stadium 974 Stadyumu'nda oynanacak.