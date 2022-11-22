Meksika - Polonya maçı kaç kaç, maç bitti mi? 22 Kasım Meksika - Polonya Dünya Kupası maçının gollerini kim attı? Tüm golleri izle! Maç sonucu!

Meksika - Polonya Dünya Kupası maçı tüm hızıyla devam ediyor. Maçta 2. yarı oynanıyor. Maçta 0-0 eşitlik var. Maçı canlı takip etmek isteyen futbol severler, Meksika - Polonya maçı kaç kaç, maç bitti mi? 22 Kasım Meksika - Polonya Dünya Kupası 2022 maçının gollerini kim attı? araştırması yapıyor. Peki, Meksika - Polonya maçının skoru kaç kaç? Maç devam ediyor mu? İşte detaylar...