Üye Girişi
Haberi Paylaş

Meksika - Polonya maçı kaç kaç, maç bitti mi? 22 Kasım Meksika - Polonya Dünya Kupası maçının gollerini kim attı? Tüm golleri izle! Maç sonucu!

Gündem Haberleri

Meksika - Polonya maçı kaç kaç, maç bitti mi? 22 Kasım Meksika - Polonya Dünya Kupası maçının gollerini kim attı? Tüm golleri izle! Maç sonucu!

Meksika - Polonya Dünya Kupası maçı tüm hızıyla devam ediyor. Maçta 2. yarı oynanıyor. Maçta 0-0 eşitlik var. Maçı canlı takip etmek isteyen futbol severler, Meksika - Polonya maçı kaç kaç, maç bitti mi? 22 Kasım Meksika - Polonya Dünya Kupası 2022 maçının gollerini kim attı? araştırması yapıyor. Peki, Meksika - Polonya maçının skoru kaç kaç? Maç devam ediyor mu? İşte detaylar...

Meksika - Polonya Dünya Kupası maçı devam ederken maçta atılan goller merak edildi. Maç eşitlik devam ediyor. Peki, Meksika - Polonya maçı kaç kaç? Meksika - Polonya maçı bitti mi? 22 Kasım Meksika - Polonya maçının gollerini kim attı? Meksika - Polonya Dünya Kupası tüm golleri izle!

Meksika - Polonya, Dünya Kupası C grubu maçı 22 Kasım 2022 Salı günü saat 19:00 'da başlayacak.

Meksika - Polonya maçını TRT 1 ekranlarından seyredebilirsiniz.

Maçta 0-0 eşitlik var.

Maçta 0-0 beraberlik var, henüz gol olmadı. Gol atıldığında detayları yazacağız.

İLK YARI SONUCU : MEKSİKA 0 - 0 POLONYA

İngiltere-İran maçı kaç kaç, maç bitti mi? 21 Kasım İngiltere-İran Dünya Kupası maçının gollerini kim attı? Tüm golleri izle! Maç sonucu skoru kaç?

Maç, Doha'da, Stadium 974 Stadyumu'nda oynanacak.

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Gündem Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title