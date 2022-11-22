2022 FIFA Dünya Kupası maçları tüm hızıyla devam ediyor. Bugün 2 güçlü takım karşı karşıya gelecek. Bugünkü maçlardan birisi de Meksika - Polonya arasında oynanıyor. Meksika - Polonya maçını canlı izlemek isteyen seyirciler internette, Meksika - Polonya canlı izle! 22 Kasım Meksika - Polonya Dünya Kupası maçı canlı izleme linki var mı? Meksika - Polonya maçı hangi kanalda? araştırması yapıyor. İşte detaylar...

2022 FIFA Dünya Kupası, 20 Kasım - 18 Aralık 2022 tarihleri arasında Katar'da düzenlenecek olan 22. FIFA Dünya Kupası turnuvasıdır. Meksika - Polonya canlı izle! 22 Kasım Meksika - Polonya Dünya Kupası maçı canlı izleme linki var mı? Meksika - Polonya maçı hangi kanalda? Meksika - Polonya maçı nereden izlenir? Meksika - Polonya maçını canlı HD izle!

DÜNYA KUPASI MAÇLARI NE ZAMAN BAŞLADI, NE ZAMAN BİTECEK 2022?

Turnuva, 20 Kasım 2022'de, TSİ 19.00'da, Havr şehrinde ev sahibi Katar'ın Ekvador'a 2-0 mağlup olduğu maç ile başlamıştır ve 18 Aralık 2022 tarihinde, TSİ 18.00'de, Lusail şehrinde oynanacak olan final maçı ile sona erecektir. Turnuvanın sona ereceği 18 Aralık tarihi, aynı zamanda Katar Ulusal Günü'dür.

MEKSİKA - POLONYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Meksika - Polonya, Dünya Kupası C grubu maçı 22 Kasım 2022 Salı günü saat 19:00 'da başlayacak.

MEKSİKA - POLONYA DÜNYA KUPASI MAÇI HANGİ KANALDA?

Meksika - Polonya maçını TRT 1 ekranlarından seyredebilirsiniz.

MEKSİKA - POLONYA DÜNYA KUPASI MAÇINI CANLI İZLE!

Maçı TRT 1 ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz. Aynı şekilde TV yerine internetten de maçı canlı izleyebilirsiniz. Canlı izleme linki aşağıdadır.

TRT 1 DÜNYA KUPASI MAÇI CANLI İZLE!

MEKSİKA - POLONYA DÜNYA KUPASI MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Doha'da, Stadium 974 Stadyumu'nda oynanacak.