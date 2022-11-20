Meksika hangi grupta? Dünya Kupası'nda Meksika'nın rakipleri kimler? Meksika'nın Dünya Kupası grubu!

Dünya Kupası'nda Meksika'nın grubunda kimler var merak ediliyor. 2022 Dünya Kupası'nın başlaması ile birlikte futbolseverler ülkelerin rakiplerini merak etmekte. Peki, Meksika hangi grupta? Dünya Kupası'nda Meksika'nın rakipleri kimler? Meksika'nın Dünya Kupası grubunda hangi ülkeler var? İşte, Meksika'nın Dünya Kupası grubu!