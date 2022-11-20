Meksika hangi grupta? Dünya Kupası'nda Meksika'nın rakipleri kimler? Meksika'nın Dünya Kupası grubu!
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Dünya Kupası'nda Meksika'nın grubunda kimler var merak ediliyor. 2022 Dünya Kupası'nın başlaması ile birlikte futbolseverler ülkelerin rakiplerini merak etmekte. Peki, Meksika hangi grupta? Dünya Kupası'nda Meksika'nın rakipleri kimler? Meksika'nın Dünya Kupası grubunda hangi ülkeler var? İşte, Meksika'nın Dünya Kupası grubu!
Meksika'nın Dünya Kupası grubu! Dünya Kupası'nda Meksika'nın grubunda kimler var merak ediliyor. 2022 Dünya Kupası'nın başlaması ile birlikte futbolseverler ülkelerin rakiplerini merak etmekte. Peki, Meksika hangi grupta? Dünya Kupası'nda Meksika'nın rakipleri kimler? Meksika'nın Dünya Kupası grubunda hangi ülkeler var? İşte, Meksika'nın Dünya Kupası grubu haberimizde...
MEKSİKA'NIN 2022 DÜNYA KUPASI GRUBU
Dünya Kupası'nda C grubunda yer alan Meksika'nın gruptaki rakipleri Arjantin, Polonya ve Suudi Arabistan'dır. Meksika 2022 Dünya Kupası'na CONCACAF elemeleri Üçüncü Tur 2.si olarak katılmıştır.
2022 Dünya Kupası'na katılacak ülkeler gruplarına göre şu şekildedir:
- A Grubu: Katar, Hollanda, Senegal, Ekvador
- B Grubu: İngiltere, ABD, İran, Galler
- C Grubu: Arjantin, Meksika, Polonya, Suudi Arabistan
- D Grubu: Fransa, Danimarka, Tunus, Avustralya
- E Grubu: İspanya, Almanya, Japonya, Kosta Rika
- F Grubu: Belçika, Hırvatistan, Fas, Kanada
- G Grubu: Brezilya, İsviçre, Sırbistan, Kamerun
- H Grubu: Portekiz, Uruguay, Güney Kore, Gana
MEKSİKA MİLLİ TAKIM KADROSU
Meksika 2022 Dünya Kupası aday kadrosu şu isimlerden oluşmaktadır:
Kaleciler: Rodolfo Cota, Guillermo Ochoa, Alfredo Talavera
Savunma: Kevin Alvarez, Jesus Angulo ,Nestor Araujo?Gerardo Arteaga ,Jesus Gallardo, Hector Moreno ,Cesar Montes, Jorge Sanchez, Johan Vasquez
Orta saha: Edson Alvarez, Roberto Alvarado,Uriel Antuna,Luis Chavez,Andres Guardado,Erick Gutierrez,Hector Herrera,Diego Lainez,Orbelin Pineda,Carlos Rodriguez,Luis Romo,Erick Sanchez,Jesus Corona,Hirving Lozano
Forvet: Rogelio Funes Mori,Santiago Gimenez,Raul Jimenez, Henry Martin,Alexis Vega
2022 DÜNYA KUPASI'NA HANGİ ÜLKE NASIL KATILDI?
- Katar: Ev sahibi
- Almanya: UEFA elemeleri J Grubu 1.si
- Danimarka: UEFA elemeleri F Grubu 1.si
- Brezilya: CONMEBOL elemeleri 1.si
- Fransa: UEFA elemeleri D Grubu 1.si
- Belçika: UEFA elemeleri E Grubu 1.si
- Hırvatistan: UEFA elemeleri H Grubu 1.si
- Sırbistan: UEFA elemeleri A Grubu 1.si
- İspanya: UEFA elemeleri B Grubu 1.si
- İsviçre: UEFA elemeleri C Grubu 1.si
- İngiltere: UEFA elemeleri I Grubu 1.si
- Hollanda: UEFA elemeleri G Grubu 1.si
- Arjantin: CONMEBOL elemeleri 2.si
- İran: AFC elemeleri Üçüncü Tur A grubu 1.si
- Güney Kore: AFC elemeleri Üçüncü Tur A grubu 2.si
- Japonya: AFC elemeleri Üçüncü Tur B grubu 2.si
- Suudi Arabistan: AFC elemeleri Üçüncü Tur B grubu 1.si
- Ekvador: CONMEBOL elemeleri 4.sü
- Uruguay: CONMEBOL elemeleri 3.sü
- Kanada: CONCACAF elemeleri Üçüncü Tur 1.si
- Gana: CAF elemeleri Üçüncü Tur kazananı
- Senegal: CAF elemeleri Üçüncü Tur kazananı
- Portekiz: UEFA elemeleri play-off kazananı
- Polonya: UEFA elemeleri play-off kazananı
- Tunus: CAF elemeleri Üçüncü Tur kazananı
- Fas: CAF elemeleri Üçüncü Tur kazananı
- Kamerun: CAF elemeleri Üçüncü Tur kazananı
- Meksika: CONCACAF elemeleri Üçüncü Tur 2.si
- ABD: CONCACAF elemeleri Üçüncü Tur 3.sü
- Galler: UEFA elemeleri play-off kazananı
- Avustralya: Konfederasyonlararası play-off kazananı
- Kosta Rika: Konfederasyonlararası play-off kazananı