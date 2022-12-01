Dünya Kupası 2022'de son 16'ya kalan takımlar yavaş yavaş belli oluyor. Bugün C grubunun son maçları oynandı. Futbol severler, Meksika elendi mi, gruptan çıkamadı mı, kaç puanda? Meksika 2022 Dünya Kupası'ndan elendi mi, son 16'ya kalamadı mı? merak ediyor. Peki, Meksika turnuvadan elendi mi? İşte detaylar...

Meksika elendi mi? Meksika son 16'da mı? spor gündeminin merak edilen başlıkları arasında geliyor. 2022 FIFA Dünya Kupası, 20 Kasım - 18 Aralık 2022 tarihleri arasında Katar'da düzenlenecek olan 22. FIFA Dünya Kupası turnuvasıdır. Meksika elendi mi, gruptan çıkamadı mı, kaç puanda?

MEKSİKA ELENDİ Mİ, SON 16'YA KALAMADI MI?

Bugün Meksika , S. Arabistan'ı 2-1 mağlup etti fakat buna rağmen 4 puanla averaj farkından dolayı grubu 3. sırada tamamladı. Meksika C grubunda 4 puanla 3. sırada bulunuyor. Bu sonuçlara göre Meksika turnuvaya veda etmiş oldu.

2022 DÜNYA KUPASI C GRUBU PUAN DURUMU

Arjantin : 6 puan

Polonya : 4 puan

Meksika : 4 puan

Suudi Arabistan : 3 puan

Bu puan durumuna göre Meksika ve Suudi Arabistan turnuvaya veda ediyor.