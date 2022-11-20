Meksika Dünya Kupası kadrosu 2022! Meksika dünya kupası kadrosunda kimler var? Meksika milli takımı kadrosu!
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Meksika Dünya Kupası kadrosu merak ediliyor. Katar'da düzenlenecek olan 2022 Dünya Kupası'na günler kala milli takımların kadroları da belli olmaya başladı. Şüphesiz kadrosu en çok merak edilen takımların başında Meksika geliyor. Meksika aday kadrosu isimleri! Meksika milli takımı aday kadrosu merak ediliyor. Peki, Meksika dünya kupası kadrosu kimler var? İşte, Meksika 2022 Dünya Kupası kadrosu haberimizde...
Meksika Dünya Kupası kadrosu! Katar'da düzenlenecek olan 2022 Dünya Kupası'na günler kala milli takımların kadroları da belli olmaya başladı. Şüphesiz kadrosu en çok merak edilen takımların başında Meksika geliyor. Meksika aday kadrosu isimleri! Meksika milli takımı aday kadrosu merak ediliyor. Peki, Meksika dünya kupası kadrosu kimler var? İşte, Meksika 2022 Dünya Kupası kadrosu haberimizde...
MEKSİKA DÜNYA KUPASI KADROSU
Meksika 2022 Dünya Kupası aday kadrosu şu isimlerden oluşmaktadır:
Kaleciler: Rodolfo Cota, Guillermo Ochoa, Alfredo Talavera
Savunma: Kevin Alvarez, Jesus Angulo ,Nestor Araujo?Gerardo Arteaga ,Jesus Gallardo, Hector Moreno ,Cesar Montes, Jorge Sanchez, Johan Vasquez
Orta saha: Edson Alvarez, Roberto Alvarado,Uriel Antuna,Luis Chavez,Andres Guardado,Erick Gutierrez,Hector Herrera,Diego Lainez,Orbelin Pineda,Carlos Rodriguez,Luis Romo,Erick Sanchez,Jesus Corona,Hirving Lozano
Forvet: Rogelio Funes Mori,Santiago Gimenez,Raul Jimenez, Henry Martin,Alexis Vega
MEKSİKA MİLLİ FUTBOL TAKIMI
Meksika millî futbol takımı, Meksika'yı uluslararası düzeyde temsil eden futbol takımıdır. Yeşil-Beyaz-Kırmızı renklere sahiptir. FIFA Dünya Kupası'na 13 kere katılmış olmasına rağmen çeyrek finalden ileriye gidememiştir.