Meksika Dünya Kupası kadrosu 2022! Meksika dünya kupası kadrosunda kimler var? Meksika milli takımı kadrosu!

Meksika Dünya Kupası kadrosu merak ediliyor. Katar'da düzenlenecek olan 2022 Dünya Kupası'na günler kala milli takımların kadroları da belli olmaya başladı. Şüphesiz kadrosu en çok merak edilen takımların başında Meksika geliyor. Meksika aday kadrosu isimleri! Meksika milli takımı aday kadrosu merak ediliyor. Peki, Meksika dünya kupası kadrosu kimler var? İşte, Meksika 2022 Dünya Kupası kadrosu haberimizde...