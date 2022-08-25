Bu sene Masterchef programına konuk olan Meksika Başkonsolosu Isabel Arvide, diğer konsoloslar ile beraber takımların yaptıkları menüyü tatmak için ilk kez programa konuk olmuştur. İzleyicilerin sempatisini kazanan Arvide, en çok araştırılan konulardan birisi oldu. Peki, Meksika Başkonsolosu kimdir? Başkonsolos Isabel Arvide kimdir?

MEKSİKA BAŞKONSOLOSU KİMDİR?

12 Kasım 1951 yılında Meksika'da doğan Isabel Arvide, siyasi ve sosyal çalışmaları ilk tanınan Meksikalı gazeteci,yazar, siyasi ve askeri analisttir. Ulusal gazeteler içi iş birlikleri yaptı. Güvenlik alanında eyalet hükümetlerine danışmanlık da yapmıştır. 1984 yılında Ulusal Gazetecilik Ödülü kazanan ilk kadın oldu. 1980 yılında Irak- İran Savaşında Bağdat'da savaş muhabirliği yapan Arvide, Askeri bilgi blogu Estado Mayor kurucusudur. Siyasi yorumları başarılı bulunan Isabel Arvide roman, şiir ve söyleyişiler de yayınladı.2019 yılına kadar ön sayfasındaki "Sin Gafete" adlı analiz köşesi ile Meksika Editör Örgütü'nün ana gazetelerinde köşe yazarlığı yaptı. 1 Ağustos 2020 tarihinden beri Meksika İstanbul Başkonsolosu olarak görev yapmaktadır.