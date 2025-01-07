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Mekke'yi su mu bastı 2025?

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Suudi Arabistan aylar sonra yine sel felaketiyle gündeme geldi. Ülkenin birçok bölgesinde dolu, gök gürültülü fırtına ve yoğun yağış etkili oldu. Kent genelinde etkisini gösteren sağanak yağış yerini sele bıraktı.

Mekke'de meydana gelen şiddetli yağışların ardından cadde ve sokaklar göle döndü. Araçlar ve çöp konteynerleri sel sularında oyuncak gibi sürüklendi. Suudi Arabistan Meteoroloji Dairesi; Mekke, Medine ve Cidde'de "kırmızı alarm" verdi.

MEKKE'Yİ SU MU BASTI?

Şiddetli yağışlar nedeniyle Mekke'de cadde ve sokaklar göle döndü. Sel sularının yükseldiği caddelerde arabalar ve çöp konteynerleri oyuncak gibi sürüklendi.

KIRMIZI ALARM VERİLDİ

Suudi Arabistan Meteoroloji Dairesi; Mekke, Medine ve Cidde'de kırmızı alarm verdi.Meteoroloji önümüzdeki günlerde de yağışların süreceğini ve sel riskinin yüksek olduğunu açıkladı. Özellikle Mekke, Medine ve Cidde çevresinde yaşayanların tedbirli olması gerektiği belirtildi.

EYLÜLDE DE SEL FELAKETİ YAŞANMIŞTI

2018 yılında Suudi Arabistan'da Mekke-i Mükerreme ve Riyad olmak üzere çeşitli şehirlerinde etkili olan yağışlar nedeniyle 14 kişi hayatını kaybetmişti. Ayrıca yüzlerce koyun ve deve de selden telef olmuştu. Geçtiğimiz eylül ayında ise aşırı yağışlar nedeniyle Mekke'de yine cadde ve sokaklar göle dönmüştü.

Mekke'yi su mu bastı 2025?
Osman DEMİR
Osman DEMİR
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