Mekke Emirliği, Twitter hesabından, bölgedeki dağlardan çekilen bir görüntüyü paylaştı. Görüntüde birkaç gündür şiddetli yağışların etkisi altındaki Mekke'nin dağ ve ovalarında yeşilin hakim olduğu gözlendi. Peki, Mekke yeşillendi mi? Mekke yeşillenmesi kıyamet alameti mi?

Suudi Arabistan'da son günlerde şiddetli yağışlar etkili oluyor. Mekke Emirliği, yağışlardan dolayı yolcuların güvenliğini sağlamak için Taif'teki El-Huda yolunun iki yönlü geçici olarak trafiğe kapatıldığını duyurmuştu. Peki, Mekke yeşillendi mi? Mekke yeşillenmesi kıyamet alameti mi? Yeşil Mekke resimleri 2023!

MEKKE YEŞİLLENDİ Mİ?

Suudi Arabistan Sivil Savunma Birimi de bugün Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, sağanak nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Açıklamada, yaşamını yitirenlerden birinin Medine'de yağmur sularının doldurduğu birikintide, diğerinin ise Asir bölgesinde yer alan Zehban Vadisi'nde bir bataklıkta boğulduğu kaydedilmişti.