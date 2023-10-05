Meke Gölü, Sonbahar Mevsiminde Yabancı Turistlerin Uğrak Yeri

Konya'nın Karapınar ilçesinde bulunan Meke Gölü, sonbahar mevsiminde de yabancı turistlerin uğrak yerlerinden biri oldu. Göl, kuraklık nedeniyle susuz olsa da karavanlarıyla seyahat eden turistlerin ilgi odağı haline geldi. Alman aileler, Meke Gölü'nde kamp yaparak sonbahar güneşinin tadını çıkardı.

Konya'nın Karapınar ilçesinde bulunan Meke Gölü, sonbahar mevsiminde de yabancı turistlerin uğrak yerlerinden biri oldu.

Karapınar sınırlarında yer alan Meke Gölü yeraltı sularının çekilmesi ve kuraklık gibi sebeplerden dolayı kurudu. Buna rağmen yaz aylarında yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri olan Meke Gölü, sonbahar mevsiminde de karavanları ile seyahat eden yabancı turistlerin ilgi odağı haline geldi. Fransız, Alman ve Hollandalı turistlerin sıkça ziyaret ettiği göle gelen turistler, kamp yapıp güneşin batışını ve doğuşunu izleme fırsatı buluyor. Sonbahar mevsiminin konukları arasında 4 emekli Alman vatandaşı aileler vardı. Karavanları ile Meke Gölüne gelen Alman aileler, burada kamp yapıp sonbahar güneşinin tadını çıkardı. Hans ve Ute Pfeff ile Rosemarie ve Bernhard Asmus isimli Alman turistler, kavaranları ile Avrupa turuna çıktıklarını kaydetti.

2 hafta önce Türkiye'ye geldiklerini belirten Ute Pfeff, İstanbul, Antalya, Konya ve Kapadokya gibi yerleri gezdiklerini belirterek, "3 hafta daha Türkiye'yi gezeceğiz. Çok güzel bir ülke hayran kaldık. Seneye yine geleceğiz" dedi.

Türkiye'nin çok güzel olduğunu ifade eden Ute Pfeff, "İlk defa geldiğim Türkiye bizleri kendisine hayran bıraktırdı. Karavanla istediğimiz yerde kamp yapıyoruz. Her bölgesi çok farklı güzellikte. İnsanları çok samimi ve misafirperver. Meke Gölünü fotoğraflardan görmüştük. Ancak Gölün susuz olması bizleri hayal kırıklığına uğrattı. Ama buna rağmen ilginç yapısı çok güzel. Gölde kamp yapıp güzel bir gün geçirdik. Gün batımı ve gün doğumu çok güzel" diye konuştu. - KONYA