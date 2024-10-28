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Mekanik kıyma nedir, nasıl anlaşılır?

Mekanik kıyma nedir, nasıl anlaşılır?
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Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Osman Yardımcı, "Piyasada 'mekanik kıyma' adı altında tavuktan yapılan kıymalar var. Soya fasulyesiyle karıştırılıp satılıyor. Tavuk kemiğinden, kırıntılarından, taşlığından yapılan mekanik kıyma var. Maliyeti düşürmek için kıymada hileye gerek yok. Bunları kullanıp ucuza ürün satanlar var" dedi. Peki, mekanik kıyma nedir, nasıl anlaşılır?

Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Osman Yardımcı, piyasada 'mekanik kıyma' adı altında tavuktan yapılan ve hileli şekilde satılan et ürünlerine dikkat çekti. Yasak olmasına rağmen maliyet düşürmek amacıyla bu etlerin kullanılmasını eleştirdi. Mekanik kıyma nedir, nasıl anlaşılır?

MEKANİK KIYMA NEDİR, NASIL ANLAŞILIR?

TÜRKİYE Kasaplar Federasyonu Başkanı Osman Yardımcı, "Piyasada 'mekanik kıyma' adı altında tavuktan yapılan kıymalar var. Soya fasulyesiyle karıştırılıp satılıyor. Tavuk kemiğinden, kırıntılarından, taşlığından yapılan mekanik kıyma var. Maliyeti düşürmek için kıymada hileye gerek yok. Bunları kullanıp ucuza ürün satanlar var" dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın taklit, tağşiş gıdaları üretenlere yönelik denetiminde kırmızı et ürünlerinde, kanatlı eti kullanımının yaygınlaşması dikkati çekti. Köfte, kebap, sucuk, pide ve lahmacun harcı gibi et ürünlerinde tavuk eti kullanımının yanı sıra sucuk yapımında 'mekanik ayrılmış kanatlı eti' tespiti yer aldı. Et ürünleri üretiminde mekanik ayrılmış et kullanımı yasak olmasına rağmen işletmelerin maliyeti düşürmek amacıyla kullanmasına Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Osman Yardımcı tepki gösterdi.

KULLANIMI YASAK

Tavuk, hindi derisi, kanat ucu, boyun, kemik zarı, damar, sinir, kan pıhtısı ve kas gibi elle ayrıştırılamayan yerlerin çeşitli makineler aracılığıyla kıymaya dönüştürülmesi ile elde edilen mekanik kıymayı bazı işletmelerin maliyeti düşürmek için tercih ettiğini anlatan Yardımcı, şunları söyledi:

"Kasaptan alınan kıymadan korkmayın. Piyasada 'mekanik kıyma' adı altında tavuktan yapılan kıymalar var. Soya fasulyesiyle karıştırılıp satılıyor. Kasap esnafı bunu kullanamaz. Tüketici hazır kıyma almasın. Maliyeti düşürmek için kıymada hileye gerek yok. Kasaptan eti görüp makineden çekilerek kıyma alınsın. Hazır kıyma herkese yasak olmalı. Üretim izni veya farklı izinlere sahip yerlerde de yasaklanmalı. Kıyma etten çekilerek alınsın. Tavuk kemiğinden, kırıntılarından, taşlığından yapılan mekanik kıyma var. Bunları kullanıp ucuza ürün satanlar var. Maliyeti düşürmek için bazı firmalar, işletmeler tercih ediyor. Kasaplarda hazır kıyma yasak. Fazla kıyma kullanan işletmeler maliyeti düşürmek için mekanik kıyma kullanıyor."

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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