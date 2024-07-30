Mekanik filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Mekanik filmi ne zaman, nerede çekildi?

İzleyenleri ekrana bağlayan Mekanik filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Mekanik filmini izleyecek olanların merak ettiği Mekanik konusu nedir, Mekanik oyuncuları kimler ve Mekanik özeti gibi konuları inceliyoruz.

MEKANİK FİLMİ KONUSU NEDİR?

Mekanik; olası düşmanları yok eden bir yeraltı örgütünün suikastçılarına verdiği bir isimdir. Arthur Bishop eli çabuk, temiz ve profesyonelce iş çıkaran bir mekaniktir. Öyle ki örgütle arasındaki bir numaralı arabulucu olan 'menajeri' Koca Harry'i dahi ortadan kaldırmaktan çekinmez. Baba yadigarı mesleğini sürdürürken, yalnız olmanın yarattığı psikolojik yükü ise olanca gücüyle sırtlamaya çalışmaktadır. İç çalkantıları ile boğuşurken Harry'nin doyumsuz ve soğukkanlı oğlu Steve (Ben Foster) ile aralarında ilginç bir ortaklık doğar...

Oyuncular : Jason Statham, Ben Foster ve Donald Sutherland