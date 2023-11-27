Başrolünde Jason Statham'ın yer aldığı Mekanik filminin konusu merak konusu oldu. Filmseverler, Mekanik filminin oyuncu kadrosunu araştırmaya başladı. Peki, Mekanik filmi konusu ne? Mekanik filmi oyuncuları kim? Mekan filmi kaç yılında çekildi? İşte detaylar...

Mekanik filmi Simon West'in yönettiği, başrollerini Jason Statham ve Ben Foster'ın paylaştığı aksiyon gerilim filmidir. Güçlü oyuncu kadrosuna sahip Mekanik filminin konusu merak konusu oldu. İzleyiciler, filmin kaç yılında çekildiğini ve konusunu araştırmaya başladı. Peki, Mekanik filmi konusu ne? Mekanik filmi oyuncuları kim? Mekan filmi kaç yılında çekildi? Detaylar haberimizde...

MEKANİK FİLMİ KONUSU NE?

Mekanik; olası düşmanları yok eden bir yeraltı örgütünün suikastçılarına verdiği bir isimdir. Arthur Bishop eli çabuk, temiz ve profesyonelce iş çıkaran bir mekaniktir. Öyle ki örgütle arasındaki bir numaralı arabulucu olan 'menajeri' Koca Harry'i dahi ortadan kaldırmaktan çekinmez.

Baba yadigarı mesleğini sürdürürken, yalnız olmanın yarattığı psikolojik yükü ise olanca gücüyle sırtlamaya çalışmaktadır. İç çalkantıları ile boğuşurken Harry'nin doyumsuz ve soğukkanlı oğlu Steve (Ben Foster) ile aralarında ilginç bir ortaklık doğar...

MEKANİK FİLMİ OYUNCULARI KİM?

Jason Statham (Arthur Bishop)

Ben Foster (Steve McKenna)

Tony Goldwyn (Dean Sanderson)

Donald Sutherland (Harry McKenna)

Jeff Chase (Burke)

John McConnell (Andrew Vaughn)

Mini Anden (Sarah)

Stuart Greer (Ralph)

Christa Campbell (Kelly)

Lance E. Nichols (Henry)

J.D. Evermore (silah kaçakçısı)

David Leitch (Sebastian)

Mark Nutter (Dean'ın koruması)

Lara Grice (Bayan Finch)

Ada Michelle Loridans (Finch'in kızı)

Katarzyna Wolejnio (Maria)

James Logan (Jorge Lara)

Eddie J. Fernandez (Lara'nın koruması)

Joshua Bridgewater (araba hırsızı Raymond)

MEKANİK FİLMİ KAÇ YILINDA ÇEKİLDİ?

Simon West'in yönettiği, başrollerini Jason Statham ve Ben Foster'ın paylaştığı 2011 yapımı Amerikan aksiyon gerilim filmidir. Senaryosu Lewis John Carlino ve Richard Wenk tarafından yazılan film, 1972 yapımlı aynı isimdeki filmin yeniden çekimidir. Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'da 28 Ocak 2011'de piyasaya sürülmüştür. Devam filmi olan Mekanik: Suikast ise 26 Ağustos 2016'da yayınlanmıştır.