Philip Shelby ve Tony Mosher tarafından senaryosu yazılan, hikayesi Philip Shelby ve Brian Pittman tarafından yazılarak Shelby ve Tony Mosher tarafından sinemaya aktarılmış olan 2016 Amerikan aksiyon gerilim filmidir. Güçlü oyuncu kadrosu ve konusuyla dikkat çeken Mekanik 2 filminin oyuncu kadrosu araştırılan konular arasında yer alıyor. İzleyiciler, filmin kaç yılında çekildiğini ve konusunu araştırmaya başladı. Peki, Mekanik 2:Suikast oyuncuları kimler? Mekanik 2 kaç yılında çekildi? Mekanik 2:Suikast konusu ne? Detaylar haberimizde...

MEKANİK 2:SUİKAST KONUSU NE?

Önceki filmde Steve tarafından öldürülmekten kurtulan Arthur Bishop, tetikçiliği bırakmıştır ve Rio de Janeiro'da Otto Santos adı altında yaşamaktadır. Burada Renee Tran adlı bir kurye onunla konuşarak patronunun gerçek kimliğini bildiğini söyler ve patronunun öldürmesini istediği üç kişiyi kaza süsü vererek öldürmesini istediğini, aksi takdirde resmi makamlara ölmediğini açıklayacağını aktarır. Bishop kuryeyi ve adamlarını atlatır. Kuryenin Riah Crain için çalıştığını öğrenir ve arkadaşı Mei'nin yanına, Tayland'a kaçar. Burada bir adada kalmaya başlamıştır.

Bir süre sonra Gina Thornton adında yaralı bir kadın, yakınlarda demirlemiş bir tekneye dönmeden önce ilk yardım için Mei'ye yaklaşır. Mei aynı akşam, Gina'nın teknede bir adam tarafından dövüldüğünü görür ve Bishop'tan kadına yardım etmesini ister. Birlikte Gina'yı kurtarırlar, ancak arbedede adamın kafası bir direğe çarpar ve ölür. Bishop, başarısız bir şekilde adamın kimliğine dair kanıt arar ve ardından tekneyi ateşe verir. Mei, Gina'nın yaraları ile ilgilenirken, Bishop, Ginan'nın da Crain ile bağlantılı olduğunu bulur ve Crain'in Bishop'un Gina ile romantik ilişkiye başlayacağını tahmin ettiği sonucuna varır: Crain, Bishop'un suikast işlerini üstlenmesi için Gina'yı kaçırımıştır. Gina, teorisiyle suçlandığında, Crain'in Kamboçya'daki çocuk sığınma evini, katılmadığı takdirde işletmesini tehdit ettiğini ortaya koyuyor. Önümüzdeki birkaç gün içinde Bishop, Thornton'u daha iyi tanır ve birbirlerine aşık olurlar. Beklendiği gibi, Crain'in paralı askerleri gelir ve onları kaçırır.

MEKANİK 2 OYUNCULARI KİMLER?

Jason Statham - Arthur Bishop

Jessica Alba - Gina Thornton

Tommy Lee Jones - Max Adams

Michelle Yeoh - Mei

Sam Hazeldine - Riah Crain

John Cenatiempo - Jeremy Cocs

Toby Eddington - Adrian Cook

Femi Elufowoju Jr. - Marlon Krill

Francis Tonkala Tamouya - Nuujib "The Slender Psycho"

Rhatha Phongam - Renee Tran, Crain'in Kuryesi

Anteo Quintavalle - Frank, Crain'in adamı

Aaron Brumfield - Adams' Güvenlik başkanı

Vithaya Pansringarm - Hapishane müdürü

Soji Ikai - Sıska mahkum

Natalie Burn - BBC Muhabiri

Raicho Vasilev - Fletcher, Crain'in koruması

Dylan Farrell - Genç Arthur Bishop