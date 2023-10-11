Halka arz takip eden vatandaşlar Meka Beton halka arz oransal mı, eşit mi? sorusunu merak ediliyor. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Meka Beton halka arz başvurusunun onaylanması bekleniyor. Arama motorlarında ise MEKAG ne zaman işlem görecek? Meka Beton halka arz sonuçları açıklandı mı, kaç lot verdi? soruları aratıldı.

Meka Betonhalka arz ne zaman borsada işlem görecek? sorusu gündemde yer alıyor. Alfa solar halka arzından sonra gündeme Meka Beton kaç lot verir, hisse kodu ne? soruları düştü. Vatandaşlar MEKAG ne zaman işlem görecek? Meka Beton halka arz sonuçları açıklandı mı, kaç lot verdi? sorularını merak ediyor. İşte Meka Beton alabileceğiniz bankalar!

MEKA BETON HALKA ARZ NE ZAMAN?

Meka Beton, halka arz tarihi 5-6 Ekim olarak açıklandı.

MEKA BETON HANGİ BANKALARDA VAR?

Meka Beton, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla alınabilecek.

MEKA BETON NE ZAMAN BORSADA İŞLEM GÖRECEK?

Meka Beton halka arzın talep toplama tarihinin bitmesinin ardından 12 Ekim günü işlem görmesi bekleniyor.

MEKA BETON HİSSE FİYATI NE?

Meka Beton halka arz fiyatı 25 TL olarak açıklandı.

Halka arz

MEKA BETON HALKA HİSSE KODU NE?

Meka Beton hisse kodu #MEKAG olarak açıklandı.

MEKA BETON KAÇ LOT VERİYOR?

Meka Beton şirketi 16,900,000 lot veriyor.

MEKA BETON KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

İzahnamenin yayımlanması ile birlikte Meka Beton'un halka arzının katılım endeksine uygun olduğu açıklandı. Buna göre Meka Beton halka arzı islami hassasiyeti olan yatırımcılar için uygundur.

MEKA BETON HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Halka arz sonuçları KAP'ta şöyle açıklandı:

"Meka Beton Santralleri İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("MEKA" veya "Şirket") paylarının halka arzı 5-6 Ekim 2023 tarihlerinde "Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi" ile Borsa İstanbul Birincil Piyasa'da gerçekleşmiştir. MEKA pay halka arzında birim fiyat 25,00 TL olarak açıklanmış olup, halka arz edilen 16.900.000 TL nominal değerli payların satışı gerçekleşmiştir. Halka arz, Borsa İstanbul Birincil Piyasa'da "Borsa'da Satış-Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış" yöntemi ile yapıldığından, herhangi bir yatırımcı grubuna tahsisat yapılmamıştır. Borsa İstanbul A.Ş. tarafından paylaşılan verilere göre nominal halka arz büyüklüğünün toplamda 4,11 katına denk gelen 1,74 milyar TL karşılığı filtre edilmemiş 69.494.205 TL nominal değerli talep gelmiştir. Yatırımcı grubu bazında dağıtım bilgisi aşağıdaki tabloda yer almaktadır."

Meka Beton halka arz sonuçları

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