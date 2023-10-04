Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Meka Beton Santralleri İmalat Sanayi ve Ticaret AŞ'nin pay başına 25 liradan ilk halka arzını onayladı. Bu kapsamda Meka Beton Santralleri halka arz ne zaman? Sorusu gündeme geldi. Peki, Meka Beton Santralleri halka arz ne zaman? Meka halka arz talep toplama başladı mı, ne zaman başlıyor?

Meka Beton Santralleri halka arz ne zaman? Meka halka arz talep toplama başladı mı, ne zaman başlıyor?

Meka Beton Santralleri halka arz ne zaman? Sorusu, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yapılan onaylamanın ardından konu hakkında en çok merak edilmekte olan soru oldu. Meka Beton Santralleri İmalat Sanayi ve Ticaret AŞ'nin pay başına 25 liradan ilk halka arzını onaylayan SPK, Derlüks Yatırım Holding AŞ'nin sermaye artırımı başvurusunu da onayladı. Peki, Meka Beton Santralleri halka arz ne zaman? Meka halka arz talep toplama başladı mı, ne zaman başlıyor?

MEKA BETON SANTRALLERİ HALKA ARZ NE ZAMAN?

Meka Beton halka arz tarihi 5-6 Ekim 2023 olarak açıklandı. Ayrıca Meka Beton, Türkiye Kalkınma veYatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla alınabilecek ve halka arz fiyatı 25 TL olarak açıklandı. Meka Beton şirketi 16,900,000 lot veriyor ve katılım endeksine uygunluğu henüz belli olmadı.

MEKA BETON HALKA ARZ FİYATI NE KADAR?

Meka Beton Santrelleri hissesi 25 TL'den halka arz olacak.

MEKA BETON BORSA KODU NEDİR?

Meka Beton Santrelleri hissesinin sembolü: (MEKAG) .

MEKA BETON HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR?

Meka Beton Halka arz 4.400.000 lot veriyor.

MEKA BETON EŞİT Mİ, ORANSAL MI?

Meka Beton halka arz eşit dağıtım olacak.