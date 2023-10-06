Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Meka Beton Santralleri İmalat Sanayi ve Ticaret AŞ'nin halka arzını onaylaması ile birlikte talep toplası başladı ve MEKA Beton ne zaman borsada işlem görecek? Sorusu bu kapsamda merak edildi. Peki, MEKA Beton ne zaman borsada işlem görecek? MEKA Beton Kişi başı kaç lot düşer, ne zaman dağıtılacak?

MEKA Beton ne zaman borsada işlem görecek? Sorusu, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Meka Beton Santralleri İmalat Sanayi ve Ticaret AŞ'nin halka arz onayı ile birlikte gündeme geldi. Gerçekleştirilen talep toplama sırasında yatırımcılar borsada işlem göreceği tarihi araştırdı. Peki, MEKA Beton ne zaman borsada işlem görecek? MEKA Beton Kişi başı kaç lot düşer, ne zaman dağıtılacak?

MEKA BETON NE ZAMAN BORSADA İŞLEM GÖRECEK?

Meka Beton Santralleri İmalat Sanayi ve Ticaret AŞ'nin halka arzının tamamlanmasının ardından 11 ya da 12 Ekim tarihlerinde borsada işlem görmesi öngörülüyor. İzahnamenin yayımlanması ile birlikte Meka Beton'un halka arzının katılım endeksine uygun olduğu açıklandı. Böylece birçok yatırımcı Meka Beton Santralleri talep toplamasında yer aldı.

MEKA BETON KİŞİ BAŞI KAÇ LOT DÜŞER?

Meka Beton toplamda 16,900,000 lot dağıtacak. Buna göre 2 Milyon katılım olursa kişi başına 9 lot (225 TL), 4 Milyon katılım olursa kişi başına 5 lot (125 TL), 3 Milyon kişi katılırsa bu durumda 6 lot (150 TL) düşer.

MEKA BETON HALKA ARZ HANGİ BANKALARDA?

Meka Beton halka arz tarihi 5 - 6 Ekim 2023 olarak açıklandı ve Akbank, İş Bankası, Yapı Kredi, Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, TEB, QNB Finansbank ve diğer tüm bankalar üzerinden alınabilmektedir. Ayrıca Meka Beton, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla alınabilecek ve halka arz fiyatı 25 TL olarak açıklandı.

MEKA BETON HALKA ARZ FİYATI NE KADAR?

Meka Beton Santrelleri hissesi 25 TL'den halka arz olacak.

MEKA BETON BORSA KODU NEDİR?

Meka Beton Santrelleri hissesinin sembolü: (MEKAG) .

MEKA BETON HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR?

Meka Beton Halka arz 4.400.000 lot veriyor.

MEKA BETON EŞİT Mİ, ORANSAL MI?

Meka Beton halka arz eşit dağıtım olacak.