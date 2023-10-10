Meka Beton (MEGAP) ne zaman işlem görecek? MEKA BETON İŞLEM TARİHİ! Meka Beton borsada ne zaman işleme başlayacak?
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Meka Beton'un (MEGAP) borsada işlem görmeye başlayacağı tarih merak konusu oldu. Yatırımcılar ve borsa takipçileri, Meka Beton'un ne zaman işlem göreceğini sabırsızlıkla bekliyor. Peki, Meka Beton (MEGAP) ne zaman işlem görecek? Meka Beton borsada ne zaman işleme başlayacak? İşte detaylar...
Meka Beton borsada ne zaman işlem görecek sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Meka Beton işlem tarihi merak konusu oldu. Arama motorlarında Meka Beton'un işlem göreceği tarih sorgulatılıyor. Peki, Meka Beton (MEGAP) ne zaman işlem görecek?Meka Beton borsada ne zaman işleme başlayacak? Detaylar haberimizde...
Meka Beton halka arzın 11-12 Ekim tarihleri arasında borsada işlem görmesi bekleniyor.
Meka Beton Santrelleri hissesi 25 TL'den halka arz olacak.
Meka Beton Santrelleri hissesinin sembolü: (MEKAG) .
Meka Beton Halka arz 4.400.000 lot veriyor.
Meka Beton halka arz eşit dağıtım olacak.