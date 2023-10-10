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Meka Beton (MEGAP) ne zaman işlem görecek? MEKA BETON İŞLEM TARİHİ! Meka Beton borsada ne zaman işleme başlayacak?

Meka Beton'un (MEGAP) borsada işlem görmeye başlayacağı tarih merak konusu oldu. Yatırımcılar ve borsa takipçileri, Meka Beton'un ne zaman işlem göreceğini sabırsızlıkla bekliyor. Peki, Meka Beton (MEGAP) ne zaman işlem görecek? Meka Beton borsada ne zaman işleme başlayacak? İşte detaylar...