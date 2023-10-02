Meka Beton halka arz oransal mı, eşit dağıtım mı?
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Meka Beton, halka arz tarihi henüz belirlenmedi.
Meka Beton, Türkiye Kalkınma veYatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla alınabilecek.
Meka Beton halka arzın talep toplama tarihinin bitmesinin ardından borsada işlem görmesi bekleniyor.
Meka Beton halka arz fiyatı 25 TL olarak açıklandı.
Meka Beton hisse kodu henüz açıklanmadı.
Meka Beton şirketi 16,900,000 lot veriyor.
Meka Beton halka arzının katılım endeksine uygunluğu henüz belli olmadı.