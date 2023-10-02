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Meka Beton halka arz oransal mı, eşit dağıtım mı?

Halka arz takip eden vatandaşlar Meka Beton halka arz oransal mı, eşit mi? sorusunu merak ediliyor. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Meka Beton halka arz başvurusunun onaylanması bekleniyor. Arama motorlarında ise Meka Beton halka arz oransal mı, eşit dağıtım mı? Meka Beton hisse kodu, fiyatı ne? soruları aratıldı.