Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Meka Beton Santralleri İmalat Sanayi ve Ticaret AŞ'nin pay başına 25 liradan ilk halka arzını onayladı. Bu kapsamda Meka Beton halka arz ne zaman sorusu ve talep toplama başladı mı, ne zaman başlayacak? Soruları araştırıldı. Peki, Meka Beton halka arz ne zaman?

Meka Beton halka arz ne zaman? Meka Beton halka arz talep toplama başladı mı, ne zaman başlayacak?

Meka Beton halka arz ne zaman? Sorusu, son günlerde yatırımcıların gündeminde yer alan sorular arasında bulunuyor. Meka Beton halka arzına katılacak olan yatırımcılar, talep toplama tarihlerini internet üzerinde araştırıyor. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yapılan onaylamasının ardınadn detaylar merak edildi. Peki, Meka Beton halka arz ne zaman?

MEKA BETON HALKA ARZ NE ZAMAN?

Meka Beton halka arz tarihi 5 - 6 Ekim 2023 olarak belirlendi. Akbank, İş Bankası, Yapı Kredi, Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, TEB, QNB Finansbank ve diğer tüm bankalar üzerinden alınabilmektedir. Ayrıca Meka Beton, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla alınabilecek ve halka arz fiyatı 25 TL olarak açıklandı.

MEKA BETON HALKA ARZ FİYATI NE KADAR?

Meka Beton Santrelleri hissesi 25 TL'den halka arz olacak.

MEKA BETON BORSA KODU NEDİR?

Meka Beton Santrelleri hissesinin sembolü: (MEKAG) .

MEKA BETON HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR?

Meka Beton Halka arz 4.400.000 lot veriyor.

MEKA BETON EŞİT Mİ, ORANSAL MI?

Meka Beton halka arz eşit dağıtım olacak.