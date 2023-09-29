Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Meka Beton Santrelleri 'nin halka arzına onay verdi. Meka Beton Santrelleri 'nin halka arzı duyuruldu. Peki, Meka Beton halka arz ne zaman? Meka Beton Santrelleri halka arz kaç lot veriyor, eşit mi oransal mı, hisse fiyatı ne? İşte detaylar…

Meka Beton halka arz ne zaman? Meka Beton Santrelleri halka arz kaç lot veriyor, eşit mi oransal mı, hisse fiyatı ne, ne zaman borsada işlem görecek?

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) 29 Eylül 2023 tarihinde Meka Beton Santralleri İmalat Sanayi ve Ticaret AŞ halka arzına onay verdi. Yatırımlarını Meka Beton'dan yana yapmak isteyen yatırımcılar sıklıkla Meka Beton halka arz ne zaman? Meka Beton Santrelleri halka arz kaç lot veriyor, eşit mi oransal mı, hisse fiyatı ne? Meka Beton halka arz ne zaman bitiyor? Sorularını soruyor. Yapılan açıklamalar ile birlikte merak edilen sorular yanıt buldu. İşte detaylar…

MEKA BETON HALKA ARZ NE ZAMAN?

Meka Beton halka arz tarihleri henüz açıklanmadı.

MEKA BETON HALKA ARZ FİYATI NE KADAR?

Meka Beton Santrelleri hissesi 25 TL'den halka arz olacak.

MEKA BETON BORSA KODU NEDİR?

Meka Beton Santrelleri hissesinin sembolü: (MEKAG) .

MEKA BETON HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR?

Meka Beton Halka arz 4.400.000 lot veriyor.

MEKA BETON EŞİT Mİ, ORANSAL MI?

Meka Beton halka arz eşit dağıtım olacak.