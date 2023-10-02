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Meka Beton halka arz ne zaman işlem görecek? Kaç lot verir? Meka Beton hangi bankalarda va?

Halka arz takip eden vatandaşlar Meka Beton halka arz oransal mı, eşit mi? sorusunu merak ediliyor. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Meka Beton halka arz başvurusunun onaylanması bekleniyor. Arama motorlarında ise Meka Beton halka arz ne zaman, kaç lot verir? Meka Beton hisse hangi bankalarda var, ne zaman işlem görecek? soruları aratıldı.