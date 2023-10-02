Meka Beton halka arz ne zaman işlem görecek? Kaç lot verir? Meka Beton hangi bankalarda va?
Halka arz takip eden vatandaşlar Meka Beton halka arz oransal mı, eşit mi? sorusunu merak ediliyor. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Meka Beton halka arz başvurusunun onaylanması bekleniyor. Arama motorlarında ise Meka Beton halka arz ne zaman, kaç lot verir? Meka Beton hisse hangi bankalarda var, ne zaman işlem görecek? soruları aratıldı.
Meka Beton halka arz ne zaman borsada işlem görecek? sorusu gündemde yer alıyor. Alfa solar halka arzından sonra gündeme Meka Beton kaç lot verir, hisse kodu ne? soruları düştü. Vatandaşlar Meka Beton halka arz ne zaman, kaç lot verir? Penti hisse hangi bankalarda var, ne zaman işlem görecek? sorularını merak ediyor. İşte Meka Beton alabileceğiniz bankalar!
Meka Beton, halka arz tarihi henüz belirlenmedi.
Meka Beton, Türkiye Kalkınma veYatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla alınabilecek.
Meka Beton halka arzın talep toplama tarihinin bitmesinin ardından borsada işlem görmesi bekleniyor.
Meka Beton halka arz fiyatı 25 TL olarak açıklandı.
Meka Beton hisse kodu henüz açıklanmadı.
Meka Beton şirketi 16,900,000 lot veriyor.
Meka Beton halka arzının katılım endeksine uygunluğu henüz belli olmadı.
Halka Arz Şekli
Sermaye Artırımı : 12.500.000 Lot
Ortak Satışı : 3.400.000 Lot (Mehmet Kaybal)
Fonun Kullanım Yeri
%42-45 Yatırım harcamaları.
%42-45 İşletme sermayesi.
%5-8 Çatı güneş enerjisi santrali kurulumu.
%5-8 Arge ve Ürge harcamaları.
Halka Açıklık
%25.44
Halka Arz Büyüklüğü
422 Milyon TL