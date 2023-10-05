Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Meka Beton Santralleri İmalat Sanayi ve Ticaret AŞ'nin pay başına 25 liradan ilk halka arzını onayladı. Bu kapsamda Meka Beton halka arz katılım endeksine uygun mu? Sorusu merak edildi. Peki, Meka Beton halka arz katılım endeksine uygun mu? Meka Beton halka arz helal mi, caiz mi?

Meka Beton halka arz katılım endeksine uygun mu? Sorusu, islami hassasiyeti olan yatırımcılar tarafından internet üzerinde araştırılıyor. Meka Beton halka arzına katılacak olan yatırımcılar, talep toplama tarihlerini internet üzerinde araştırıyor. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yapılan onaylamasının ardından detaylar merak edildi. Peki, Meka Beton halka arz katılım endeksine uygun mu? Meka Beton halka arz helal mi, caiz mi?

MEKA BETON HALKA ARZ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

İzahnamenin yayımlanması ile birlikte Meka Beton'un halka arzının katılım endeksine uygun olduğu açıklandı. Buna göre Meka Beton halka arzı islami hassasiyeti olan yatırımcılar için uygundur.

MEKA BETON HALKA ARZ HARAM MI?

Diyanet İşleri Başkanlığı, borsada hisse almanın dini açıdan caiz olup olmadığı konusunda bir görüş belirtmiştir. Bu görüşe göre, borsada yer alan hisseleri bloke eden ve hayali satışlarla spekülatif dalgalanmalara neden olan işlemler dinen sakıncalı kabul edilmektedir. Bu tür işlemler insanları aldatmaya, yanıltmaya ve sahte manipülasyonlarla ekonomik sıkıntılara sebep olabilmektedir. Dolayısıyla, masumane bir borsa alışverişi ile aynı kategoriye girmemektedir.

Ayrıca, dinen hoş görülmeyen ticaret yapan firmaların ve kurumların hisse senetlerini alıp satmak, ayrıca faiz odaklı hisselerin alım-satımını gerçekleştirmek dinen caiz değildir. Diyanet İşleri Başkanlığı bu görüşüyle, borsada yapılan işlemlerin doğrudan İslami prensiplere uygun olup olmadığına dikkat çekmiştir.